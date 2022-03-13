Хронология военной спецоперации: самое важное за 18 дней

Как все начиналось 24 февраля и чего Россия смогла добиться к концу восемнадцатого дня

Фото: скриншот видео vk.com/mil

День 18-й: Кадыров под Киевом, уничтожение около 180 иностранных наемников



По данным Министерства обороны России на 13 марта, с начала специальной военной операции выведено из строя 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины. В частности, уничтожено 1 234 танка и других боевых бронированных машин, 1 013 единиц специальной военной автомобильной техники, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 139 беспилотных летательных аппаратов, 122 реактивные системы залпового огня и 100 самолетов. Поражены 46 объектов украинских вооруженных сил, в том числе 33 района скопления боевой техники, три пункта управления, два склада боеприпасов и один зенитный ракетный комплекс.



«Встречу Путина и Зеленского исключать нельзя, но сначала нужно понять, что на ней обсуждать и что будет результатом», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О готовности российского лидера лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Путин заявил, что «не против встречи» с Зеленским во время разговора по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Член российской делегации на переговорах с Украиной, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о «существенном прогрессе» в переговорном процессе. «Этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — заключил он. Как сообщил пресс-секретарь президента России, очередные российско-украинские переговоры запланированы на 14 марта. Они пройдут в формате видеосвязи.



Фото: chechnya.gov.ru (архив)

Имеющий опыт ведения реальных боевых действий глава Чечни Рамзан Кадыров лично прибыл в зону проведения специальной военной операции на Украине. По имеющейся информации, он находится где-то под Киевом, в 7 километрах от города. В сети распространяется видео, на котором Кадырову докладывают о происходящем на территории Донецкой народной республики. В частности, бойцы рассказывают ему подробности наступления. Позже Кадыров сообщил, что подразделения силовиков из Чечни находятся в непосредственной близости от столицы Украины.

Турция, которая является членом НАТО, считает, что санкции, вводимые Западом против России из-за проведения спецоперации на Украине, проблему не решат. Страна не намерена к ним присоединиться. «Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство», — указал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Кроме того страна запросила у России поддержки — они просят помочь в эвакуации своих граждан из Мариуполя. Накануне появились сообщения, что мечеть, в которой укрываются граждане, разбомбили, однако информация не подтвердилась.

Вооруженные силы России освободили около 300 мирных жителей и монахов, которых боевики украинского нацбатальона держали в заложниках на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в поселке Никольское. При его освобождении часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: кадр видео

При отступлении из Волновахи украинские войска обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами. До этого ВСУ вели огонь по бойцам ДНР из здания и двора этой больницы. Уходя, они заминировали корпуса. Здание Центральной больницы сильно повреждено, часть стен обрушилась, выбиты стекла на трех этажах. Погибли не менее шести мирных граждан. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ. Кроме того ведомства завело уголовные дела по факту непрекращающихся обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР.

Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, где располагались пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий. Там же находилась база хранения вооружения и военной техники, которое поставляли западные страны. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на Украину иностранных наемников продолжится, предупредили в Министерстве обороны РФ.

Фото: kremlin.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что введенные западными странами санкции привели к тому, что примерно $300 миллиардов золотовалютных резервов Центрального банка оказались заморожены: «Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 миллиардов». Он напомнил, что часть российских золотовалютных резервов находится в юанях, но на Китай оказывают давление, чтобы тот ограничил доступ России к ним — США уже пригрозили КНР последствиями за помощь РФ. Также Силуанов отметил, что несмотря на жесткие санкции, имеющиеся запасы капитала позволяют российским банкам продолжать свою работу, а государство не даст пенсионеров «в обиду» и будет «внимательно смотреть за ситуацией с ценами».

День 17-й: выведение из строя главного центра радиоразведки Украины, продолжение переговоров

По данным Минобороны на 12 марта, с начала специальной военной операции выведено из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 126 беспилотников, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 61 вертолет.

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы России ударом из высокоточного оружия большой дальности вывели из строя главный центр радиоразведки Украины в Броварах. Также поражен военный аэродром в Василькове.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал несколько заявлений относительно санкций и отношений с США. Он считает, что если бы не было специальной военной операции, то Вашингтон нашел бы предлог для введения мер: «Мы знали и знаем, что от американцев можно ждать любого подвоха в любой момент. Мы готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Она безотносительна специальной операции. Она с ней не связана».

Фото: mid.ru

Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела из-за обстрела украинскими военными российского судна «Сормовский 3064» в акватории Азовского моря. В этот момент оно находилось на расстоянии 12 километров севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края РФ и направлялось из порта Греции в порт Таганрога. В результате попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана произошло возгорание. Экипажу удалось его локализовать, и судно покинуло акваторию в зоне поражения.

Как сообщили вечером в Минобороны России, в отдельных городах Украины гуманитарная ситуация достигла катастрофических масштабов. Так, в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, там насильно удерживаются сотни тысяч людей, включая иностранцев. Число желающих эвакуироваться из Украины в РФ за сутки возросло почти на 20 тыс. человек и составляет свыше 2,6 млн граждан.

Также в МО РФ сообщили, что украинские неонацисты провели мародерский рейд по жилым домам Мариуполя, расстреляв сопротивлявшихся граждан. Попытки ВС через официальный Киев заставить боевиков в Мариуполе пропустить колонну автобусов, отправленных за мирным населением, не увенчались успехом. Всего в заложниках у украинских неонацистов в качестве живого щита продолжают оставаться более 6 900 граждан из 16 иностранных государств. В ВС РФ призвали жителей Украины скрывать контакты с Россией, чтобы избежать расправы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская делегации продолжают переговоры в видеоформате. Переговорный процесс продолжает возглавлять помощник президента России Владимир Мединский. Также пресс-секретарь добавил, что Кремль пока воздержится от каких-либо детальных комментариев по поводу переговоров.

Фото: facebook.com/embassyruminsk

День 16-й: Meta и призывы к насилию, Россия привлечет добровольцев к спецоперации

По данным Министерства обороны России на 11 марта, с начала специальной военной операции уничтожено 3 346 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 1 067 танков и других боевых бронированных машин, 862 единицы специальной военной автомобильной техники, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 121 беспилотный летательный аппарат и 114 реактивных систем залпового огня. Также уничтожено четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники.

Американская компания Meta разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных в связи со специальной операцией РФ на Украине. «Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например, «смерть российским захватчикам», — сообщил представитель Meta Энди Стоун. При этом призывы к насилию против гражданских лиц России останутся под запретом. Позже в Meta разъяснили, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, чтобы позволить местным пользователям «высказывать гнев» в адрес российских войск. При этом платформы не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян.

Фото: pixabay.com

Ответ России на действия Meta последовал незамедлительно — Генеральная прокуратура РФ попросила суд признать компанию экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Кроме того, надзорное ведомство направило в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram, которым владеет Meta. Ведомство сообщило, что сделает это — Instagram в России заблокируют 14 марта, пользователям дают 48 часов, чтобы перенести свои фото и видео в другие соцсети. Отреагировал и Следственный комитет России — главное следственное управление ведомства возбудило уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан РФ со стороны сотрудников американской компании. В СКР сообщили, что в действиях Meta содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьей 280 и статьей 205.1 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что поступает огромное количество заявок от добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в ДНР и ЛНР, «чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении». Наибольшее количество таких заявок — более 16 тысяч — пришло из стран Ближнего Востока. Шойгу заявил президенту России, что считает «правильным положительно отреагировать на запросы». Глава государства поддержал его идею, напомнив, что никто не скрывает направления западных наемников на Украину: «Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий».

Фото: kremlin.ru

После этого в Кремле уточнили, что российских добровольцев не будут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине. Речь в разговоре Путина и Шойгу шла исключительно о «выходцах с Ближнего Востока», указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он сообщил, что поручение главы государства, подготовить в ближайшее время доклад об усилении западных рубежей РФ, не связано с закрытием границы.

Группировке войск Донецкой народной республики удалось освободить город Волноваху, сообщили в Минобороны РФ. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал это маленькой победой, «которая приведет к установлению контроля над Мариуполем». Также в Минобороны РФ сообщили, что высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Из строя выведены военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В Минобороны РФ сообщили, что киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров, несогласных расстреливают. Кроме того, они «циничны по отношению к своему собственному народу», по-прежнему не согласовывают ни одного гуманитарного коридора в Россию, заявляют, что желающих эвакуироваться в РФ нет. Хотя по данным ведомства, более 23 тысяч человек изъявили желание уехать в Россию. Также в ведомстве рассказали, что для сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевики батальонов территориальной обороны взорвали один из корпусов физико-технического института, а в подвале школы искусств они прячут тела мирных жителей, убитых в ходе карательной операции против лиц, которые не поддержали киевский режим.



Американские хакеры захватывают компьютеры в Китае для последующих атак на Россию, а также на Украину и Белоруссию. Как сообщил китайский госцентр реагирования на ЧС в интернете, многочисленные хакерские атаки из-за границы фиксируют с начала февраля. В 87% случаев целью атак была именно Россия.

Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, объявил о немедленной блокировке аккаунтов российских СМИ, финансируемых государством. Вместе с этим платформа приостановила все способы монетизации на своей платформе в России и удаляет контент о специальной военной операции России на Украине.

Важнейшие события остальных 15 дней специальной военной операции России на Украине в хронологическом порядке читайте в материале «Реального времени». За всей актуальной информацией о событиях следите в специальном сюжете интернет-газеты.