В Татарстане из-за сильного ветра упало 20 деревьев — один человек погиб

В поселке Васильево повреждены два автомобиля

Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Татарстане из-за сильного ветра с порывами до 17—22 м/с упало 20 деревьев: 16 — в Зеленодольском районе, по одному — в Буинском и Верхнеуслонском, два — в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В Зеленодольском районе погиб мужчина 1962 года рождения — на него упало дерево. В поселке Васильево повреждены два автомобиля.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Татарстане также ожидается сильный ветер порывами до 15—20 м/с.



Денис Петров