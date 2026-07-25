В Татарстане из-за сильного ветра упало 20 деревьев — один человек погиб
В поселке Васильево повреждены два автомобиля
В Татарстане из-за сильного ветра с порывами до 17—22 м/с упало 20 деревьев: 16 — в Зеленодольском районе, по одному — в Буинском и Верхнеуслонском, два — в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
В Зеленодольском районе погиб мужчина 1962 года рождения — на него упало дерево. В поселке Васильево повреждены два автомобиля.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Татарстане также ожидается сильный ветер порывами до 15—20 м/с.
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