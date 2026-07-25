В Кировской области объявили трехдневный траур в память о погибших при ракетном ударе
Погибли пять человек, еще 30 пострадали
Губернатор Кировской области Александр Соколов объявил трехдневный траур после ракетной атаки ВСУ по предприятию в Кирове, в результате которой погибли пять человек и еще 30 пострадали.
Он продлится 25, 26 и 27 июля. В эти дни будут приспущены флаг Кировской области и флаги муниципалитетов. Телерадиокомпаниям рекомендуют воздержаться от трансляции развлекательных передач. Также будут приостановлены мероприятия и приняты дополнительные меры безопасности в местах массового скопления людей.
Семьям погибших выделят по 1,5 млн рублей, также будет оказана помощь и пострадавшим. Финансовую поддержку получат предприятия и город Киров на ликвидацию повреждений жилых домов, производственных зданий и социальных учреждений, сообщил Александр Соколов в своем телеграм-канале.
UPD: По уточненным данным, работник атакованного предприятия в Кирове, числившийся пропавшим, жив. В итоге погибших на месте не шесть, а пять человек.
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