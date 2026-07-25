В Кировской области объявили трехдневный траур в память о погибших при ракетном ударе

Погибли пять человек, еще 30 пострадали

Фото: Динар Фатыхов

Губернатор Кировской области Александр Соколов объявил трехдневный траур после ракетной атаки ВСУ по предприятию в Кирове, в результате которой погибли пять человек и еще 30 пострадали.

Он продлится 25, 26 и 27 июля. В эти дни будут приспущены флаг Кировской области и флаги муниципалитетов. Телерадиокомпаниям рекомендуют воздержаться от трансляции развлекательных передач. Также будут приостановлены мероприятия и приняты дополнительные меры безопасности в местах массового скопления людей.

Семьям погибших выделят по 1,5 млн рублей, также будет оказана помощь и пострадавшим. Финансовую поддержку получат предприятия и город Киров на ликвидацию повреждений жилых домов, производственных зданий и социальных учреждений, сообщил Александр Соколов в своем телеграм-канале.

UPD: По уточненным данным, работник атакованного предприятия в Кирове, числившийся пропавшим, жив. В итоге погибших на месте не шесть, а пять человек.

Денис Петров