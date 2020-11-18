ООО Вельветте Марин
Промышленность, Производства
Общая информация
История компании Velvette Marine начинается в 2007 году с аренды площади и запуска в производство 6-ти метровой лодки в г. Казани.
Компания располагает заводом с площадью цехов 3600 кв.м., имеет собственное конструкторское бюро и модельный цехи, а также меет развитую дилерскую сеть по всей территории РФ.
Руководитель — Живикин Ярослав Николаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 422594, Верхнеуслонский р-н, с Набережные Моркваши ул Двориков Проезд, 5
- Телефон: (800) 333-49-81
- Email: info@velvette-marine.com
- Сайт: https://velvette-marine.com/
Дата последнего обновления: 18.11.2020