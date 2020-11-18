ООО Вельветте Марин

Общая информация

История компании Velvette Marine начинается в 2007 году с аренды площади и запуска в производство 6-ти метровой лодки в г. Казани.

Компания располагает заводом с площадью цехов 3600 кв.м., имеет собственное конструкторское бюро и модельный цехи, а также меет развитую дилерскую сеть по всей территории РФ.

Руководитель — Живикин Ярослав Николаевич.

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