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ООО Вельветте Марин

Промышленность, Производства

Общая информация

История компании Velvette Marine начинается в 2007 году с аренды площади и запуска в производство 6-ти метровой лодки в г. Казани.

Компания располагает заводом с площадью цехов 3600 кв.м., имеет собственное конструкторское бюро и модельный цехи, а также меет развитую дилерскую сеть по всей территории РФ.

Руководитель — Живикин Ярослав Николаевич.

    Контакты

    • Регион: Татарстан
    • Адрес: 422594, Верхнеуслонский р-н, с Набережные Моркваши ул Двориков Проезд, 5
    • Телефон: (800) 333-49-81
    • Email: info@velvette-marine.com
    • Сайт: https://velvette-marine.com/

    Дата последнего обновления: 18.11.2020

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