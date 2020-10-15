ТРО ВОО ТРО ВОО Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
Общая информация
Татарстанское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» — региональное структурное подразделение ВОО ВООПИиК являющееся юридическим лицом, выполняющим функции общественного органа охраны объектов культурного наследия на территории Республики Татарстан, действующий на основе Устава ВОО ВООПИиК.
Основной целью организации является осуществление на территории Российской Федерации
функций общественного органа охраны объектов культурного наследия (памятников история и культуры).
Татарстанское территориальное отделение организации было создано в 2009 году.
Председатель — Хакимов Рафаэль Сибгатович.
Заместитель Председателя — Забирова Фарида Мухамедовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420032, ул Лукницкого, 5
- Email: zfm.2000@ mail.ru
- Сайт: http://www.voopik.ru/
Дата последнего обновления: 15.10.2020