Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге приостанавливали из-за атаки БПЛА
Также из-за БПЛА приостановили работу логистического комплекса Wildberries, он не поврежден
Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге приостанавливали в связи с атакой БПЛА, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.
На данный момент соревнования продолжаются.
В Свердловской области действует режим беспилотной опасности. Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, при падении БПЛА в Чкаловском районе Екатеринбурга произошло возгорание на площади 300 кв. м. Возгорание локализовано, угрозы распространения огня нет.
Также из-за БПЛА приостановили работу логистического комплекса Wildberries, он не поврежден.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».