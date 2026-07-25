Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге приостанавливали из-за атаки БПЛА

Также из-за БПЛА приостановили работу логистического комплекса Wildberries, он не поврежден

Фото: Динар Фатыхов

Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге приостанавливали в связи с атакой БПЛА, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

На данный момент соревнования продолжаются.

В Свердловской области действует режим беспилотной опасности. Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, при падении БПЛА в Чкаловском районе Екатеринбурга произошло возгорание на площади 300 кв. м. Возгорание локализовано, угрозы распространения огня нет.

Также из-за БПЛА приостановили работу логистического комплекса Wildberries, он не поврежден.

Денис Петров