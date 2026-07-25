В Абхазии и Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии

Электроэнергии в Абхазии нет из-за аварии на ИнгурГЭС

Фото: Артем Дергунов

Вся территория Абхазии обесточена из-за аварии. Об этом сообщает Министерство энергетики республики.

Это связано с системной аварией на Ингур ГЭС, которая расположена на границе между Грузией и Абхазией. Первая после войны 1992— 1993 годов получает 60% вырабатываемой этой гидроэлектростанцией электроэнергии, вторая — 40%.

На фоне этого также поступают сообщения об отключении электричества в Грузии. Причины сбоя пока официально не называются. По данным СМИ, без света остались Тбилиси и ряд регионов. Наблюдаются проблемы в работе тбилисского метрополитена и движении поездов Грузинской железной дороги.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отметим, что масштабное отключение электроэнергии наблюдалось и в Грузии.

Денис Петров