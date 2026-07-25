В Абхазии и Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии
Электроэнергии в Абхазии нет из-за аварии на ИнгурГЭС
Вся территория Абхазии обесточена из-за аварии. Об этом сообщает Министерство энергетики республики.
Это связано с системной аварией на Ингур ГЭС, которая расположена на границе между Грузией и Абхазией. Первая после войны 1992— 1993 годов получает 60% вырабатываемой этой гидроэлектростанцией электроэнергии, вторая — 40%.
На фоне этого также поступают сообщения об отключении электричества в Грузии. Причины сбоя пока официально не называются. По данным СМИ, без света остались Тбилиси и ряд регионов. Наблюдаются проблемы в работе тбилисского метрополитена и движении поездов Грузинской железной дороги.
Отметим, что масштабное отключение электроэнергии наблюдалось и в Грузии.
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