Число погибших из-за удара по турбазам в Запорожской области выросло до 12 человек
26 июля в регионе объявлено днем траура
Число погибших из-за удара ВСУ по турбазам в поселке Кирилловка Запорожской области возросло до 12 человек, пострадавших — до 19 человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Из-под завалов удалось спасти двоих человек, в том числе одного ребенка.
Аварийно-спасательные работы завершены. По словам губернатора, пострадавшие госпитализированы, с семьями погибших работают оперативные службы и психологи.
26 июля в регионе объявлено днем траура.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».