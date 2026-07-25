Число погибших из-за удара по турбазам в Запорожской области выросло до 12 человек

26 июля в регионе объявлено днем траура

Число погибших из-за удара ВСУ по турбазам в поселке Кирилловка Запорожской области возросло до 12 человек, пострадавших — до 19 человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Из-под завалов удалось спасти двоих человек, в том числе одного ребенка.

Аварийно-спасательные работы завершены. По словам губернатора, пострадавшие госпитализированы, с семьями погибших работают оперативные службы и психологи.

26 июля в регионе объявлено днем траура.

Денис Петров