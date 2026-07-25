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В Татарстане действовал режим беспилотной опасности

07:51, 25.07.2026

С 04:01 до 05:43 объявлялось об угрозе атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск

В Татарстане действовал режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

Режим беспилотной опасности вводили в Татарстане с 03:01 до 07:44. С 04:01 до 05:43 объявлялось об угрозе атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск.

Временно закрывался аэропорт столицы Татарстана, ограничения действуют в воздушной гавани Бугульмы.

Накануне в республике вводили режим ракетной атаки.

Денис Петров

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