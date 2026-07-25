При возведении корпуса в ОЭЗ «Алабуга» произошло два несчастных случая

Речь — об индустриально-технологическом парке «Синергия»

За последние две недели произошло два тяжелых несчастных случая при строительстве индустриально-технологического парка «Синергия» в особой экономической зоне «Алабуга». Об этом заявил первый замглавы Минстроя Татарстана Дамир Шайдуллин.

Проверки строительных площадок проходят на постоянной основе, говорится в сообщении пресс-службы раиса Татарстана.

В конце июня Кабинет министров Татарстана выделил 3,83 млрд рублей на строительство нового корпуса индустриально-технологического парка «Синергия» в особой экономической зоне «Алабуга». Всего планируется потратить 134 млрд рублей.

Денис Петров