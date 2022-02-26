Очевидцы: в Ключищах сносят трубу кирпичного завода
В селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана сносят трубу кирпичного завода. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.
По их словам, на месте работают альпинисты. Сообщается, что решение о сносе принял собственник.
Информация проверяется.
Некогда кирпичный завод в Ключищах принадлежал главе «ФОНа» Анатолию Ливаде. В сентябре 2020 года предприятие ушло с молотка всего за 350 млн рублей. Торги проводились в рамках банкротства ООО «Клюкер», юридического лица завода — около 97% имущества находится в залоге у кредиторов. Покупателем стало ООО «Заволжская керамика» — учрежденная в конце 2019 года там же, в Ключищах, компания, бенефициаром которой является татарстанский бизнесмен Вадим Самаркин.ОбществоВласть Татарстан
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