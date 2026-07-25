В аэропорту Бугульмы сняли ограничения

Сегодня в Татарстане действовал режим беспилотной опасности

В аэропорту Бугульмы сняли ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.



Сегодня в Татарстане действовал режим беспилотной опасности. С 04:01 до 05:43 объявлялось об угрозе атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. Помимо аэропорта Бугульмы, временно закрыли также воздушную гавань Казани.

Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА над соседними с Татарстаном регионами. Беспилотники сбили над Республикой Марий Эл, Ульяновской и Самарской областями, Чувашией и Башкирией.

Всего с 20:00 мск 24 июля до 08:00 мск 25 июля дежурные силы ПВО уничтожили 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Денис Петров