Новости происшествий

17:33 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

При атаке ВСУ на турбазы в Запорожской области погибли восемь человек

13:16, 25.07.2026

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте

ВСУ ночью атаковали турбазы в поселке Кирилловка Запорожской области, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в канале в «Максе». Погибли восемь человек, включая двое детей, еще 14 пострадали.

Семьям жертв и раненым будет оказана помощь. На месте удара работают сотрудники экстренных служб, спасательные работы продолжаются.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее в Кировской области объявили трехдневный траур в память о погибших при ракетном ударе. Погибли пять человек, еще 30 пострадали.

Денис Петров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также