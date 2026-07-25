При атаке ВСУ на турбазы в Запорожской области погибли восемь человек
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте
ВСУ ночью атаковали турбазы в поселке Кирилловка Запорожской области, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в канале в «Максе». Погибли восемь человек, включая двое детей, еще 14 пострадали.
Семьям жертв и раненым будет оказана помощь. На месте удара работают сотрудники экстренных служб, спасательные работы продолжаются.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Ранее в Кировской области объявили трехдневный траур в память о погибших при ракетном ударе. Погибли пять человек, еще 30 пострадали.
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