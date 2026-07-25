В Мензелинском районе Татарстана утонула 5-летняя девочка

Прокуратура проводит проверку

Фото: Реальное время

В пруду у села Татарская Мушуга Мензелинского района Татарстана утонула пятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Сообщение о трагедии поступило в 16:05 по системе «Глонасс-112». Место, где утонул ребенок, не было оборудовано для купания.

На место происшествия выехал представитель прокуратуры Мензелинского района.

С начала года на воде в Татарстане погиб 31 человек, в том числе трое детей. Спасено было 25 жителей, из которых шестеро — несовершеннолетние. Такие цифры озвучил на совещании в Кабмине главный госинспектор по маломерным судам республики Денис Мокеев два дня назад.

В прошлом году за аналогичный период погибли 44 человека, среди которых было четверо детей. Спасено тогда было 30 граждан , среди них — четверо несовершеннолетних.

Денис Петров