Над соседними с Татарстаном регионами сбили БПЛА

Беспилотники уничтожили над Марий Эл, Ульяновской и Самарской областями, Чувашией и Башкирией

Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА над соседними с Татарстаном регионами. Беспилотники сбили над Марий Эл, Ульяновской и Самарской областями, Чувашией и Башкирией

Всего с 20:00 мск 24 июля до 08:00 мск 25 июля дежурные силы ПВО уничтожили 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо вышеперечисленных регионов, их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Республики Калмыкия, а также над акваторией Азовского моря.

Сегодня в Татарстане действовал режим беспилотной опасности. С 04:01 до 05:43 объявлялось об угрозе атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск.

Денис Петров