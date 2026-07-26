Два альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус
Тела находятся на седловине горы
Спасатели еще не эвакуировали тела двух погибших боснийских альпинистов с Эльбруса, они находятся на седловине горы, сообщают в региональном ГУ МЧС.
По информации ведомства, спасатели МЧС России уже спустили двух альпинистов и передали их медикам. В настоящее время продолжаются поиски трех остальных участников группы. Тела погибших находятся на высоте 5 350 метров и будут эвакуированы при подходящих погодных условиях.
25 июля группа из семи альпинистов осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из них спустился и сообщил, что двоим стало плохо на высоте 5 100 метров, по предварительным данным, они погибли. Все альпинисты — граждане Боснии и Герцеговины.
Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд продолжает искать остальных альпинистов. Следственный комитет проводит доследственную проверку, а прокуратура Кабардино-Балкарии контролирует работу правоохранительных органов на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на турбазы в Запорожской области погибли восемь человек.
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