В Ростове-на-Дону задержано 27 поездов после отключения тяговой подстанции

Неполадки вызваны прошедшим ураганом

Фото: Максим Платонов

В Ростове-на-Дону из-за неблагоприятных погодных условий произошло отключение тяговой подстанции, что привело к задержке 27 пассажирских поездов. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, причиной отключения стали ураганный ветер и сильный дождь, которые также нарушили работу автоматических систем регулирования движения. Время задержки поездов варьируется от получаса до четырех часов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди задержанных составов — поезда №233 Новороссийск — Москва, №155 Анапа — Москва и №479 Сухум — Санкт-Петербург.

Северо-Кавказская железная дорога приносит извинения пассажирам за возникшие неудобства. В настоящее время специалисты занимаются восстановительными работами и прилагают все усилия для минимизации времени задержки поездов.

Ранее сообщалось, что в Абхазии и Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии.

Никита Егоров