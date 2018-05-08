Зиатдинов Марат Галимзянович

Общая информация

Родился 16 августа 1970 года в с. Макулово Верхнеуслонского района ТАССР.

Образование:

1992 год — Казанская государственная сельскохозяйственная академия ( специальность «инженер-механик» )

Трудовая деятельность:



В 1989 г. — тракторист совхоза «Знамя Ленина» Верхнеуслонского района.

В 1992 г. — главный инженер совхоза «Знамя Ленина» Верхнеуслонского района.

В 1992 — 1995 гг. — механик Макуловского среднего профессионально-технического училища №101 Верхнеуслонского района.

В 1995 — 1998 гг. — главный инженер акционерного общества Макуловской машинно-технологической станции Верхнеуслонского района.

В 1998 — 2004 гг. — директор ООО «Машинно-технологическая станция — 2» Верхнеуслонского района.

В 2004 — 2008 гг. — генеральный директор ОАО «Красный Восток — Агро» с. Куралово Верхнеуслонского района.

В 2008 — 2010 гг. — директор территориального управления ЗАО «Восток Зернопродукт» Верхнеуслонского района.

В мае — июле 2010 г. — руководитель исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района РТ.

В июле — октябре 2010 г. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района РТ.

В 2010 — 2011 гг. — руководитель исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района.

С сентября по ноябрь 2011 г. — заместитель генерального директора ЗАО «УК „АС-Менеджмент“.

В 2011 — 2012 гг. — и.о. руководителя исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района.

С марта 2012 г. — глава муниципального образования „Верхнеуслонский муниципальный район“ РТ.

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