Австрия, Дания и Ирландия закроют воздушное пространство для российских самолетов
Австрия, Дания и Ирландия объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов, сообщает «РИА Новости».
О закрытии воздушного пространства Австрии заявил министр транспорта государства. Глава МИД Ирландии опубликовал в Twitter заявление закрытии неба для российских самолетов и призвал присоединиться к этому решению весь ЕС.
Нескольким позднее о решении о закрытии воздуха для самолетов РФ сообщили Исландия и Бельгия.
Россия сегодня закрыла воздушное пространство для самолетов из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии, в том числе для транзитных рейсов. Ограничение на полеты в пункты на территории РФ, включая транзитные рейсы, вводятся из-за недружественных отношений авиационных властей этих стран. Решение принято в качестве ответной меры на запреты на выполнение гражданских полетов российскими самолетами.
Решение о закрытии своего воздушного пространства для РФ приняли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.
Россия ранее в качестве ответных мер закрыла небо для Великобритании, Болгарии, Чехии, Польши и Румынии.
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