Россия объявила об ограничении полетов в страну для авиакомпаний Румынии
Россия решила ограничить полеты в страну для авиакомпаний Румынии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.
Решение было принято в связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии. Ограничения коснутся румынских авиаперевозчиков или зарегистрированных в стране. Сюда входят и транзитные полеты через воздушное пространство РФ.
Ранее Румыния ввела запрет на выполнение регулярных полетов российских воздушных судов на или с территории страны.
Сегодня Эстония закрыла воздушное пространство для самолетов РФ. Накануне это сделали Чехия и Польша. Еще воздушное пространство для самолетов России закрыла Болгария.
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