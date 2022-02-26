Россия объявила об ограничении полетов в страну для авиакомпаний Румынии

Фото: Максим Платонов

Россия решила ограничить полеты в страну для авиакомпаний Румынии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Решение было принято в связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии. Ограничения коснутся румынских авиаперевозчиков или зарегистрированных в стране. Сюда входят и транзитные полеты через воздушное пространство РФ.

Ранее Румыния ввела запрет на выполнение регулярных полетов российских воздушных судов на или с территории страны.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня Эстония закрыла воздушное пространство для самолетов РФ. Накануне это сделали Чехия и Польша. Еще воздушное пространство для самолетов России закрыла Болгария.

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Дарья Акимова