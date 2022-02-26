Болгария закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Фото: Максим Платонов (архив)

С сегодняшнего дня Болгария закрывает воздушное пространство для самолетов России в связи со специальной военной операцией на Украине. Об этом заявили в Минтрансе страны.

По данным ведомства, с 00:00 по местному времени (01:00 мск) устанавливается запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство Болгарии, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Воздушное пространство для российских авиакомпаний также закрывают Чехия и Польша. Накануне министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что ограничения на полеты в ряд аэропортов юга России могут продлить. На данный момент ограничения действуют до 2 марта 3.45 мск.

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Диана Жиленкова