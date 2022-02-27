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Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Латвии, Литвы, Словении и Эстонии

08:12, 27.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Латвии, Литвы, Словении и Эстонии
Фото: realnoevremya.ru

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии, в том числе для транзитных рейсов, сообщает Росавиация.

Ограничение на полеты в пункты на территории РФ, включая транзитные рейсы, вводятся из-за недружественных отношений авиационных властей этих стран. Решение принято в качестве ответной меры на запреты на выполнение гражданских полетов российскими самолетами, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Решение о закрытии своего воздушного пространства для РФ приняли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.

Россия ранее в качестве ответных мер закрыла небо для Великобритании, Болгарии, Чехии, Польши и Румынии.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
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