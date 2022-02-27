Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Латвии, Литвы, Словении и Эстонии

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии, в том числе для транзитных рейсов, сообщает Росавиация.



Ограничение на полеты в пункты на территории РФ, включая транзитные рейсы, вводятся из-за недружественных отношений авиационных властей этих стран. Решение принято в качестве ответной меры на запреты на выполнение гражданских полетов российскими самолетами, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Решение о закрытии своего воздушного пространства для РФ приняли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.

Россия ранее в качестве ответных мер закрыла небо для Великобритании, Болгарии, Чехии, Польши и Румынии.

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Маргарита Головатенко