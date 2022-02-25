Чехия и Польша с полуночи закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний

Фото: Максим Платонов

Чехия и Польша с полуночи с пятницы на субботу закрывают свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу чешского Минтранса Мартина Купку и пресс-секретаря кабмина Польши Петра Мюллера.

По словам Купки, это сделано в связи с событиями на Украине. А польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что ранее поручил подготовить соответствующее решение.

Сейчас пассажирские рейсы по маршруту Варшава — Москва выполняются несколько раз в день российским «Аэрофлотом» и польским LOT. Также стало известно, что накануне чешская туркомпания «Чедок» перестала продавать путевки в Россию.

Фото: pixabay.com

Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о запрете полетов российской компании «Аэрофлот» в Соединенное Королевство. Следом в Росавиации заявили, что Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней.

Дарья Акимова