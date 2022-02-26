Словения закрыла свое воздушное пространство для самолетов России

Фото: Максим Платонов

Правительство Словении приняло решение о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на кабмин страны.

Запрет касается полетов самолетов, зарегистрированных в РФ, тех, чья компания-оператор находится в России, и также которым лицензию выдали российские органы.

Также сообщается, что словенское правительство во главе с премьером страны Янезом Янша активно поддерживает Украину в публичных выступлениях и соцсетях.

Фото: Максим Платонов

Ранее запрет на выполнение регулярных полетов российских воздушных судов на или с территории страны ввели Румыния, Эстония, Польша и Чехия, Болгария.



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Дарья Акимова