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Словения закрыла свое воздушное пространство для самолетов России

20:47, 26.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Словения закрыла свое воздушное пространство для самолетов России
Фото: Максим Платонов

Правительство Словении приняло решение о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на кабмин страны.

Запрет касается полетов самолетов, зарегистрированных в РФ, тех, чья компания-оператор находится в России, и также которым лицензию выдали российские органы.

Также сообщается, что словенское правительство во главе с премьером страны Янезом Янша активно поддерживает Украину в публичных выступлениях и соцсетях.

Фото: Максим Платонов

Ранее запрет на выполнение регулярных полетов российских воздушных судов на или с территории страны ввели Румыния, Эстония, Польша и Чехия, Болгария.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
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