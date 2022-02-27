Франция и Норвегия закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Фото: Максим Платонов

Франция закрывает свое воздушное пространство для самолетов и авиакомпаний России. Об этом сообщил министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари.

По его словам, изменения вступают в силу с сегодняшнего вечера, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Кроме того, небо для российских воздушных суден закрывает Норвегия.

Также сегодня объявили о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ Австрия, Дания и Ирландия. Спустя некоторое время о подобном решении сообщили Исландия и Бельгия.

Ранее решение о закрытии своего воздушного пространства для РФ приняли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.

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Диана Жиленкова