Франция и Норвегия закрывают воздушное пространство для российских самолетов
Франция закрывает свое воздушное пространство для самолетов и авиакомпаний России. Об этом сообщил министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари.
По его словам, изменения вступают в силу с сегодняшнего вечера, передает «РИА Новости».
Кроме того, небо для российских воздушных суден закрывает Норвегия.
Также сегодня объявили о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ Австрия, Дания и Ирландия. Спустя некоторое время о подобном решении сообщили Исландия и Бельгия.
Ранее решение о закрытии своего воздушного пространства для РФ приняли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.
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