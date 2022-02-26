Эстония закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов РФ, сообщил министр экономики и инфраструктуры республики Таави Аас.
— Эстония присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться нашим воздушным пространством», — приводит ТАСС его слова, ссылаясь на ERR.
Чехия и Польша закрыли воздушное пространство для самолетов РФ 25 февраля. Еще воздушное пространство для самолетов России закрыла Болгария.
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