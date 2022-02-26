Новости общества

14:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эстония закрывает воздушное пространство для российских самолетов

13:37, 26.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Эстония закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Фото: realnoevremya.ru

Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов РФ, сообщил министр экономики и инфраструктуры республики Таави Аас.

— Эстония присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться нашим воздушным пространством», — приводит ТАСС его слова, ссылаясь на ERR.

Чехия и Польша закрыли воздушное пространство для самолетов РФ 25 февраля. Еще воздушное пространство для самолетов России закрыла Болгария.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также