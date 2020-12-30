В Альметьевске «подпольный» миллиардер-депутат может потерять мандат

Мандат потерял и глава исполкома поселка Дубъязы и экс-директор конезавода «Казанский»

Фото: tatarstan.ru (на фото — Асхат Низамов на открытии магазина в селе Камаево)

Тотальная проверка деклараций в Альметьевском районе выявила сокрытые двумя депутатами квартиры и дома в Татарстане, Москве и Краснодарском крае. Один из них подзабыл и про законные доходы в 630 миллионов рублей от инвестиций, уверяют источники «Реального времени». В результате Рустам Минниханов, как президент и глава антикоррупционной комиссии РТ, поставил перед муниципальной властью вопрос о досрочном прекращении полномочий скромных депутатов. По схожему заявлению, но за конфликт интересов мандат потерял глава исполкома поселка Дубъязы и экс-директор конезавода «Казанский».

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В сентябре 63-летнего Асхата Низамова переизбрали депутатом, а спустя три месяца его полномочия досрочно прекратил Совет Высокогорского муниципального района. Решение было принято на декабрьской сессии райсовета с жесткой формулировкой — «за допущенные нарушения законодательства о противодействии коррупции» и «в связи с утратой доверия».

Также из официально опубликованного документа следует: информация о нарушениях содержалась в поступившем в совет заявлении президента РТ Рустама Минниханова от 4 декабря. А получена она была в ходе проверки Управления по противодействию коррупции казанского Кремля, сообщили «Реальному времени» в администрации Высокогорского района. Также выяснилось, что представления по деятельности главы поселения Дубъязы вносили и прокуроры.

Спустя неделю после лишения мандата Низамов оставил и пост главы исполкома Дубъязского сельского поселения, который занимал почти 10 лет. В прошлом он возглавлял один из совхозов района, недолго руководил племенным конезаводом «Казанский». В 2010-м создал свое крестьянско-фермерское хозяйство, однако после пары лет оно прекратило свою деятельность. А вот открытая в 2005-м компания «Татлы» по торговле продуктами, напитками и сигаретами существует и поныне. Правда, после ухода Низамова на муниципальную службу директором и учредителем здесь стала его дочь Эльвира Асхатовна Каримова.

Как утверждают источники «Реального времени», в 2019—2020 годах глава исполкома Низамов заключил со своим зятем 11 контрактов на зимнее содержание дорог, снос аварийных домов, вывоз и уборку мусора на общую сумму 558,3 млн рублей. Кроме того, исполком без конкурса делал неоднократные закупки в семейной фирме главы. В этих случаях проверяющие усмотрели его «личную заинтересованность, влияющую на объективное и беспристрастное исполнение своих должностных обязанностей», а кроме того, отметили — глава промолчал о конфликте интересов.

Совет Дубъязского сельского поселения. Фото: yandex.ru/maps

«Он должен был направить на имя президента республики информацию, что у него возможна ситуация конфликта интересов, либо сообщить об уже возникшем конфликте интересов. Но не сделал ни того, ни другого. Поэтому депутаты заявление президента Татарстана поддержали», — сообщили «Реальному времени» в комиссии по противодействию коррупции Высокогорского района.

Сам экс-депутат Асхат Низамов заявил журналисту: «Никакого криминала там нет». По его словам, все финансовые сделки исполкома проходят серьезную проверку и лишь после этого осуществляется перевод денег. Делиться своим мнением по решению коллег «на всю республику» Низамов пока не готов. «Я еще не решил, как действовать», — добавил он.

Между тем, по данным «Реального времени», вопросы у сотрудников антикоррупционного управления при президенте РТ вызывала история с 45 гектарами близ Дубъяз. В 2015-м Асхат Низамов лично выкупил эти участки сельхозназначения, через год подарил своему зятю, а еще через год появился новый проект генплана Дубъязского поселения, согласно которому все дареные гектары должны были войти в границы поселения и получить статус земель под индивидуальную жилищную застройку. А стало быть — взлететь в цене в разы.

Бдительность силовиков помешала этим планам, и после представления прокуроров власти района заблокировали перевод земли. Хотя исполком поселения в 2020-м даже успел провести публичные слушания...

Вопросы у сотрудников антикоррупционного управления при президенте РТ вызывала история с 45 гектарами близ Дубъяз. Фото: geogid.ru

Заметим, в последней депутатской декларации Низамова за 2019 год был указан доход в 3,45 млн рублей, 10 земельных участков и шесть домов в собственности (от 43 до 484 кв. м), а также «Мерседес-Бенц» и грузовик КАМАЗ.

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Как выяснило «Реальное время», на днях заявления о досрочном прекращении депутатских полномочий ушли из казанского Кремля и в Совет Альметьевского муниципального района. По данным наших источников, речь идет о двух руководителях коммерческих компаний, что работают в совете уже второй срок.

Поводом поставить вопрос об утрате доверия стали декларации, в которых выявилось беспрецедентное для республики количество белых пятен.

Один не отразил сведения о наличии доходов из восьми источников на сумму свыше 630 млн рублей (причем речь идет о законных доходах от акций, вкладов и т.д.) и 13 объектах недвижимости, включая шесть участков, пять нежилых помещений и зданий, а также жилой дом и квартиру, в том числе за пределами республики — в Москве и Краснодарском крае. Промолчал и о раритетных экземплярах отечественного автопрома — «ГАЗ М-20 Победа» 1952 года выпуска и трех моделях «Волги» 1960, 1965 и 1997 годов.

Депутат промолчал о раритетных экземплярах отечественного автопрома — «ГАЗ М-20 Победа» 1952 года выпуска и трех моделях «Волги» 1960, 1965 и 1997 годов. Фото: auto.ru

Второй депутат доходы скрывать не стал, зато решил не делиться с проверяющими информацией о 18 объектах недвижимости, включая семь квартир, семь участков и четыре жилых дома в Казани, Москве и Подмосковье. А еще не указал прицеп к легковому автомобилю и импортную мотолодку 2015 года — говорят, при проверке больше всего удивлялся тому, что нашли даже ее.

В официальной декларации оба указали стандартный набор имущества и миллионные доходы, значительно уступая самым состоятельным депутатам нефтеграда. Тем, что в 2018—2019 годах не стеснялись декларировать доходы в 30—80 млн рублей. «Раньше проверки были выборочными, сплошную провели впервые в этом году», — комментирует ситуацию один из осведомленных источников «Реального времени».

По его словам, размер укрытого крайне сложно трактовать как ошибку и невнимательность при заполнении справок, что является серьезным нарушением антикоррупционного законодательства и основанием для досрочного прекращения полномочий как чиновников, так и депутатов, замещающих муниципальные должности.

Поскольку речь идет о весьма значительных суммах и вопрос о лишении статуса еще не рассмотрен, называть фамилии забывчивых рано. В администрации Альметьевского района ситуацию пока не комментируют. Заседание совета по рассмотрению президентских заявлений должно пройти в начале 2021 года.

В администрации Альметьевского района ситуацию пока не комментируют. Фото: yandex.ru/maps

Напомним, в 2018 году за декларационные «пробелы» в Набережных Челнах лишили полномочий двух депутатов-бизнесменов — Дениса Нитенко и Сергея Яковлева. Причем речь тогда шла о куда меньших суммах. Нитенко предъявили с десяток неуказанных банковских счетов и долей в двух предприятиях, а еще занижение доходов от ценных бумаг на 66 тысяч в 2015—2016 годах. В декларации Сергея Яковлева за 2015 год антикоррупционная комиссия выявила недостоверные сведения о доходах в сумме 886 тысяч рублей, а еще нашла семь банковских счетов, участок и жилой дом.