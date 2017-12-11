«Зеленая папка» Минниханова: боулингом — по сельскому хозяйству, или Лендлордами не рождаются

Серия 4-я. В «расстрельной» папке президента оказалась информация о частных владениях главы Козонкова и преференциях его семье и соратникам в ущерб бюджету

Не меньше 1300 га земли Алексеевского района перешло под контроль ООО «Элита» за 13 лет работы Владимира Козонкова на посту главы этого района. Единственным учредителем фирмы долгие годы выступал сам Козонков, но, попав в зону критики, передал долю дочке. Однако отчужденные с ущербом для муниципалитета, порой за бесценок, территории оказались единственными, за счет которых может расширяться Алексеевское. Впрочем, сам Козонков рассказал «Реальному времени», почему он не согласен с претензиями в свой адрес.

Бессменный глава и его имущество



В рейтинге «Реального времени» по итогам 2016 года Алексеевский район попал в число самых бедных, заняв 41-ю позицию. Аналитики отметили высокий уровень безработицы (0,97%) и разницу в зарплатах: средний уровень по району — 24,1 тыс. рублей, а в сельском хозяйстве лишь 14,7 тыс. рублей. Здесь также самый низкий в Татарстане индекс производства, за год экономика просела на 60%. При этом экспертов впечатлил факт, что власть в Алексеевском не менялась уже 13 лет.

В прошлом году Владимир Козонков отметил 60-летний юбилей. Родился он в Алексеевском, карьеру после службы в армии начинал простым электриком, а уже через 5 лет, в 1983-м, возглавил колхоз имени XXII партсъезда. Тогда ему было 26. В 28 получил диплом агронома Казанского сельхозинститута. Успел поработать вторым и первым секретарем райкома КПСС, 13 лет возглавлял ОАО «Алексеевская сельхозтехника». На пост главы администрации Алексеевского района в 2004 году ушел с должности директора многопрофильного ООО «Единство». Правда, оставался в числе его учредителей вплоть до ликвидации ООО в 2012-м.

По итогам прошлого года алексеевский глава задекларировал доход в 2,2 млн рублей и имущество — одну мотолодку «Казань» и девять объектов недвижимости: четыре жилых дома, гараж, баню и три участка. Самый крупный надел — 7 232 «квадрата» в деревне Александровка, как выяснило «Реальное время», достался Козонкову по весьма причудливой схеме: еще в в 2009-м исполком района сдал его своему главе в аренду на 6 месяцев без регистрации договора. И в течение нескольких лет продлевал эту «подпольную» аренду в отсутствие каких-либо платежей со стороны вип-пользователя земли.

В рейтинге «Реального времени» по итогам 2016 года Алексеевский район попал в число самых бедных. Фото tatfrontu.ru

Источники «Реального времени» уверяют, что погасил задолженность Владимир Козонков лишь в 2016-м году, когда в районе высадился десант ревизоров Казанского кремля. Цена вопроса оказалась смешной — 4,6 тыс. рублей, причем пени главе-должнику местная палата имущественных и земельных отношений (ПИЗО) начислять не стала. Кстати, на тот момент Козонков уже был собственником этой земли, выкупив ее без всяких торгов за 12,6 тыс. рублей. При кадастровой стоимости 700,5 тыс. рублей.

Хитрость в том, что за время безвозмездной аренды глава с разрешения своего исполкома возвел на участке сначала бревенчатый дом охотников, а после реконструкции получил добро на его ввод уже в качестве жилой постройки площадью 60,9 «квадрата» — что почти в 120 раз меньше, чем проданная главе территория «под этим домом». Правда, были на участке и незарегистрированные постройки — еще один бревенчатый дом, баня, беседка, хлев. Владимир Козонков (ниже по тексту, — прим. ред.) склонен считать выявленные нарушения техническими.

Мисс 10%

Не обижают в Алексеевском и 30-летнюю дочку главы Наталью Гордееву-Козонкову. В 2010-м в селе Лебяжье под личное подсобное хозяйство (ЛПХ) дали в аренду 1 тыс. «квадратов», через 2 года разрешили строить дом, а уже через 15 дней Гордеева зарегистрировала объект незавершенки на стадии готовности 10%. Не прошло и месяца, как исполком в нарушение закона приравнял эти 10% к готовому объекту и продал Гордеевой землю без торгов за 1,9 тыс. рублей (упущенная выгода, по мнению проверяющих, составила не меньше 82,7 тыс. рублей).

В марте 2017-го в Казанском кремле по итогам антикоррупционной проверки было объявлено, что в целом упущенная выгода по этому району составила не меньше 11 млн рублей.

Арендатором Козонковой стала федеральная сеть «Магнит». Фото rabota-biznes.com

Минимум 190 тыс. рублей муниципалитет не заработал и на продаже другого участка, попавшего в те же руки. Дочь главы арендовала 1,9 тыс. «квадратов» под ЛПХ, затем ПИЗО района поделила участок на две неравные части, разрешив использовать 250 «квадратов» под магазин — добро на его постройку и ввод бизнеследи получила еще до раздела участка. В 2012-м землю под магазином ей продали за 3,3 тыс. рублей, а оставшуюся площадь также без торгов — за 2,97 тыс., с использованием уже описанной схемы с постройкой на стадии 10%.



А в 2014-м глава исполкома Дамир Гилязов разрешил предприимчивой даме строить торговый комплекс на центральной улице Алексеевского. А что назначение выбранной земли было другим, градостроительный план участка, проект и согласование эскиза с отделом архитектуры отсутствовали — так на это чиновники почему-то закрыли глаза. Как и на необходимость публичных слушаний при смене зоны назначения земли. Объект был построен и сдан в аренду предпринимателям.

Арендатором Козонковой стала и федеральная сеть «Магнит». Магазин на 340 «квадратов» был построен и введен в качестве административного здания на земле Алексеевского райпо. 889 «квадратов» под офисом райпо исполком в 2009 году отдал владельцу здания за 16,3 тыс. рублей, а пайщики через 2 года продали дочке главы за 45 тыс. рублей — в 26 раз дешевле кадастровой стоимости. Решение о неприбыльной для райпо сделке приняли на собрании единогласно. Кстати, председателем совета райпо и того собрания пайщиков являлась замглавы исполкома по экономике Татьяна Сергеева.

Самострой для «генерала»: тир, боулинг и ангар для яхт

Нецелевое использование земель, не замеченное алексеевскими властями, углядели проверяющие на берегу Куйбышевсого водохранилища. Казанская компания ООО «Деним» (покупка и продажа недвижимого имущества) еще в 2009-м выкупила у АО «Завод «Элекон» три участка в 14,4 га у большой воды. Цена сделки умалчивается, но учредителем компании-покупателя ныне является экс-директор «Элекона» Николай Колесов, он же глава ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии».





Учредителем компании-покупателя является Николай Колесов. Фото rostec.ru

На участке «Денима» с табличкой «Частная собственность» были возведены гостевые домики, боулинг-центр и тир, а также кинозал, бассейн, сауна и вертолетная площадка. Был, говорят, еще и вольер с бурым мишкой — живым символом партии власти. Колесова проверяющие на отдыхе не застали. Хотя, если верить местным, частную индустрию отдыха строили под них. Вместо того, чтобы в соответствии с целевым назначением участков развивать… сельское хозяйство и промышленность. Часть объектов в итоге оказались в водоохранной зоне, а под ангар для яхт был определен муниципальный участок. «Реальное время» направило запрос по этой истории в адрес пресс-службы главы «Радиоэлектронных технологий». Ответа пока нет. В «Дениме» же звонки принимает только автоответчик.

А близ бывшей паромной переправы «Сорочьи Горы — Мурзиха» в водоохранной зоне и на сельхозучастке ООО «Керамика-Плюс» (прежнее наименование — ООО «Рассвет») без всяких разрешений выросла целая база отдыха. Еще одна «подпольная» здравница поднялась, когда тот же «Рассвет» получил разрешение на строительство базы рыбака и охотника на одном участке, а построил ее на соседнем, муниципальном, в 49 метрах от границы своей земли. Ближе к берегу. Проверку по этим фактам проводила природоохранная прокуратура. До исков о сносе дело не дошло. Причем, по словам главы Владимира Козонкова, все эти нарушения появились лишь потому, что затянулось принятие нового генплана поселения.

Эдем для своих

Но вернемся к компании с нескромным названием — ООО «Элита» (основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство). Ее директор Юрий Белов является родственником замглавы района Беловой со стороны мужа. Учредителем в июне 2016-го стала Наталья Козонкова. Первым владельцем, начиная с 2002 года, был лично Владимир Козонков. Правда, в декабре 2013-го он подписал договор о передаче Белову права управления своей долей, однако злые языки утверждают, что самые важные управленческие решения Козонков продолжил принимать сам — журналиста «Реального времени» познакомили с копиями двух договоров по сделкам с имуществом 2015 года за подписью учредителя «Элиты» Козонкова.

А ведь по действующему законодательству за такой конфликт интересов предусмотрено освобождение от должности в связи с утратой доверия. Но, по сути, муниципальная власть республиканской не подчиняется. Ответственна перед народом и Советом муниципальных образований, куда входят такие же не безгрешные главы.

Алексеевская «Элита» нарастила влияние в районе, став совладельцем организаций, обеспечивающих район водой. Так, доля исполкома в ОАО «Алексеевскводоканал» — только 25%, тогда как у «Элиты» вместе с зятем главы района Шакировым — по 30%, да еще 15% у некоего Гервасьева — инженера ООО «Керамика-Маркет», в котором глава Козонков до сих пор владеет 4,62% доли. В ООО «Водоканал» доля «Элиты» составляет почти четверть — 24,5%.



У фирмы «Эдем» представители антикоррупционного управления при президенте РТ в прошлом году нашли нелегальные кафе и стоянку для дальнобойщиков на муниципальной земле. Фото alekseevskiy.tatarstan.ru



В 2009-м козонковская компания победила в земельных суперторгах: в один лот власти объединили сельхозучастки 164,7 га и предложили их по стартовой цене в 1,6 млн рублей. Но объявили об этом лишь в местной газете и только на татарском, не указав даже местонахождение участков, зато сообщив, что покупателям придется оплатить предпродажную подготовку участков и организацию торгов. Все вышеперечисленное неизбежно привело к ограничению конкуренции, видимость которой на аукционе создавал не чужой для власти Александр Банницин, директор ООО «Недвижимость». Офис его компании находится в МФЦ Алексеевского района, а брат Банницина рулит «Керамикой-Маркет» (соучредитель Козонков). Объединенный участок ушел на втором шаге по цене 1,7 млн рублей. Упущенная выгода исполкома по самой скромной, кадастровой, оценке составила 3 млн рублей.

В том же году при формальном конкуренте — «Элите-М» (учредитель — брат главы Юрий Козонков) — «Элита» одержала победу в торгах на покупку еще по пяти участкам площадью свыше 25 га. А право аренды 951,5 «квадрата» в селе Каракульское в 2015-м «Элите» предоставили даже в отсутствие задатка к началу торгов. По некоторым данным, в управлении компании главы оказалось не меньше 1300 га земли, причем на той территории, за счет которой ограниченный с одной стороны — рекой, а с другой — федеральной трассой и коммуникациями — район мог бы развивать строительство жилья.

Историю с одним лотом в 2011-м провернули и ради ОАО «Алексеевскдорстрой» (гендиректор Фоат Валиев, депутат Госсовета РТ). 60 участков площадью в 7 га выставили на торги по 100 рублей за «квадрат» и продали на втором шаге за 8 млн (110 рублей за «квадрат»), перебив цену одноименного ООО «Алексеевскдорстрой» — директор Гольнур Сафина. Кстати, Сафина является партнером Рустема Валиева — сына депутата в фирме ООО «Эдем». Именно у этой фирмы представители антикоррупционного управления при президенте РТ в прошлом году нашли нелегальные кафе и стоянку для дальнобойщиков на муниципальной земле.





Историю с одним лотом в 2011-м провернули и ради ОАО «Алексеевскдорстрой» (гендиректор Фоат Валиев). Фото alekseevskiy.tatarstan.ru



Версия главы: «Выкупал обрабатываемую землю втрое дороже «Вамина»

«Все эти факты уже неоднократно проверялись на самом высоком уровне!» — заявил журналисту «Реального времени» глава Алексеевского района Владимир Козонков, дав понять, что скрывать и стыдиться ему нечего. — За 14 лет не построил ни одного дома, ни себе, ни дочери! И ни копейки бюджетной мне не ушло!»

Историю с неуплаченной арендой за свой участок глава объясняет просто: «Участок был размежеван площадью 75 соток, а в одни руки, по закону, полагалось только 50 соток. Поэтому арендные платежи и не шли — пока велось переоформление и повторное межевание».

— Что касается «Элиты», то мы сейчас обслуживаем не 1300, а 2000 га и это не земля под застройку, а пашня! И предприятие это я создавал, еще не будучи главой, когда закрылась «Татсельхозтехника», — продолжил отбивать претензии Владимир Константинович. — А потом передал долю в доверительное управление — закон это разрешает. Я бы мог и дочери не передавать, и все по закону бы было.

По словам главы района, на торгах «Элита» выкупала, по большей части, ту землю, которую и без того обрабатывала уже 15 лет:

— Это были клочки от паевых земель, подсобные земли «Татсельхозтехники». С Минземимуществом было согласовано, просто земля недооформлена была, поэтому провели через торги. Причем, вы посмотрите — «Элита» выкупила землю в три цены — по 18 тысяч за гектар. Хотя в то время закон позволял выкупать госземли за 25% от кадастровой стоимости — в итоге «Вамин» 30 тысяч га имеет, «Красный Восток» — столько же и они покупали гектар за 6 тысяч рублей, а я — за 18 тысяч. Аналогов в районе не было! Потому что знал, что деньги пойдут в бюджет района, и ко мне будут вопросы.





Владимир Козонков дал понять, что скрывать и стыдиться ему нечего. Фото sportacadem.ru



Информацию о подпольных кафе и стоянке «Эдема» Козонков назвал устаревшей, по его словам, теперь земля используется по закону. Нет претензий у главы и к частному боулингу на сельхозземле с ангаром для яхт на муниципальном участке. «Этот участок уже давно не муниципальный, он ими (компанией «Деним» — прим. ред.) давно выкуплен, просто они до ума не довели оформление документов, — объясняет Владимир Козонков. — Там сложность была в том, что территория, которую они уже 20 лет занимают и все еще развивают, застраивают, — пока не относится к землям поселения, потому что оформление генплана Бутлеровского сельского поселения и переоформление границ еще идет. И завершится не раньше марта 2018 года».

Генплан, по словам главы, должен узаконить и отстроенные без разрешений базы отдыха.