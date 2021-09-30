Политическая карьера Маннафа Сагдиева оборвалась в сельсовете

Экс-главу рухнувшего холдинга «Нур» вычеркнули из списка депутатов

Как стало известно «Реальному времени», из депутатского корпуса на Высокой Горе исключен 54-летний Маннаф Сагдиев. Причиной досрочного прекращения его полномочий стало нарушение антикоррупционного законодательства. Бывший владелец группы компаний «Нур», некогда руливший дорожными стройками и авиакомпанией «Татарстан», не представил информацию о сделках членов своей семьи с имуществом за прошлый год.

У экс-депутата Госсовета отобрали мандат в родном селе



Информация о лишении Маннафа Сагдиева депутатского мандата в ближайшее время должна появиться на информационных стендах его родного села и в сети Интернет. Такое решение принял глава Альдермышского поселения Высокогорского района по итогам голосования местных депутатов. Большинство были за досрочное низложение Сагдиева. Сам нарушитель антикоррупционных норм в заседании участия не принимал.

Этого земляка в Альдермыше вообще давно не видели, сообщил «Реальному времени» глава местного Совета Талгать Сабиров. Он подтвердил, что до 1 мая Сагдиев не представил нужные документы и по требованию из Казанского кремля Совету пришлось принимать меры.

Формулировка решения гласит: «досрочно прекратить полномочия депутата Совета поселения четвертого созыва по избирательному округу №3 Сагдиева Маннафа Амировича в связи с невыполнением обязательств, возложенных на него законодательством о противодействии коррупции».



Как выяснило «Реальное время», после поправок в законодательстве сельских депутатов избавили от необходимости ежегодно подавать декларации о своих доходах, расходах и имуществе, но обязали в те же декларационные сроки уведомлять контролирующие органы об отсутствии сделок с имуществом, которые превышают семейный доход за три года. Такое уведомление в 2021 году от Сагдиева не поступило, что в июне довели до сведения республиканской комиссии по координации работы по противодействию коррупции под председательством Рустама Минниханова.

На июньском заседании комиссии в зону критики попали еще три забывчивых народных избранника — в Чистополе и двух поселениях Актанышского района. Комиссия констатировала: эти люди нарушили федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления» и «О противодействии коррупции». Поэтому она рекомендовала депутатским советам применить к ним «меры ответственности».

На июньском заседании комиссии в зону критики попали еще три забывчивых народных избранника — в Чистополе и двух поселениях Актанышского района. Фото: Олег Тихонов

По данным источников «Реального времени», актанышские нарушители с опозданием, но представили нужные сведения и сохранили мандаты, а вот в Чистополе на одного депутата стало меньше: полномочия в горсовете еще летом потерял выдвигавшийся от КПРФ Рудольф Заббаров, оператор цеха в компании по производству пластмассовых плит, труб и профилей.

На Высокой Горе спешить не стали — предприняли попытки получить объяснение от коллеги. Не дождались. Заметим, что ресурс влияния депутата сельсовета куда ниже, чем депутата республиканского уровня (Сагдиев входил в состав Госсовета РТ в 2004—2009 годах). Два избранника от Совета поселения попадают в Совет муниципального района и в теории получают право претендовать на пост главы района. Напомним, старший брат лишенца, Нагим Амирович Сагдиев, занимал эту высокую должность в Высокогорском районе в 2007—2010 годах. Ну а Маннаф Сагдиев на «трон» главного на Горе не претендовал. Хотя пытался нарастить влияние семьи в родном Альдермышском поселении — даже отправлял на выборы-2016 кандидатом сестру-пенсионерку.

Падение императора

Ряд собеседников «Реального времени» называют бизнесмена Маннафа Сагдиева «Зиганшиным 2000-х годов». Выходец из многодетной семьи с дипломом экономиста-управленца в АПК не остановился на должности председателя колхоза: защитил кандидатскую, основал группу компаний «Нур», сделав ставку на три направления — продажа иномарок, в том числе госорганам, дорожное строительство и авиация.

Его «Нур-авиа» владела воздушным брендом республики — авиакомпанией «Татарстан», а «Нур-1» строил новые дороги и развлекательный комплекс «Туган авылым» к тысячелетию Казани. В орбиту империи Сагдиева также входили ООО «ГранТаш» (обработка камня и гранита), «Нур-Агро», «Казань Соль», «Карьероуправление+», «Альдермышский молочный завод».

Владелец бизнеса успел возвести и самый большой ТЦ на Высокой Горе, а еще издать учебное пособие для студентов «Инновационный менеджмент в АПК» в соавторстве с Рустамом Миннихановым.

Маннаф Сагдиев успел возвести и самый большой ТЦ на Высокой Горе. Фото: 2gis.ru

В 2005—2006 годах, по слухам, отношения бизнесмена с власть предержащими осложнились. Далее кабмин РТ забрал назад 100% акций авиакомпании «Татарстан». Финансовый кризис 2008-го ударил и по продажам авто, и по дорожному бизнесу империи. Появились долги перед иностранцами и претензии от исполкома Казани по части «ненадлежащих работ по строительству дорог» аж на 1 млрд рублей.

К сегодняшнему дню империя рассыпалась. По данным «Спарк-Интерфакс», Маннаф Сагдиев остается совладельцем доли 25% лишь в непубличном акционерном обществе «Карьероуправление-Плюс» с пропиской на Высокой Горе и специализацией на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Правда, и эта компания признана банкротом, ее возглавляет конкурсный управляющий. В 2020-м чистые активы общества упали до отрицательного значения в 37,6 млн рублей.

Из некогда подчинявшихся Сагдиеву фирм мы насчитали лишь три действующие. Это ООО «Дом рекламы» (основной вид деятельности — демонстрация кинофильмов), что базируется в семейном гнезде бизнесмена — селе Альдермыш. Правда, владельцем этой компании с 2009-го числится Plywood AG in Liquidation в Швейцарии. Причем, судя по публичной информации, компания-бенефициар к сегодняшнему дню свою деятельность прекратила. К той же иностранной фирме в свое время перешла доля Сагдиева в высокогорском «Фининвест+» (деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению), проходящем через банкротство.

С 27 января 2020-го та же финансовая процедура начата в производственной фирме «Тебова Нур», где бенефициаром сейчас числится сын Сагдиева — Маннур Маннафович. Он получил эту компанию через третьи руки: в 2009-м доля от Маннафа Сагдиева перешла сначала все тем же «неизвестным» партнерам в Швейцарии, а затем сменила еще двух собственников из числа доверенных лиц семьи. Заметим, что и сам Маннур Маннафович в марте 2020-го признан банкротом.

Сагдиев пытался нарастить влияние семьи в родном Альдермышском поселении. Фото: biektaw.ru

Сагдиев-старший через личное банкротство не проходил. Однако был вынужден отвечать по долгам компаний. Источники «Реального времени» утверждают: лишившийся активов в Татарстане бизнесмен перебрался в Москву.

Ранее за пробелы в декларациях в части доходов и имущества на 1 млрд рублей лишили полномочий двух влиятельных депутатов Альметьевска.