«Зеленая папка» Минниханова: как будущий глава Пестрецов участок за 4 рубля получил

Серия 5-я. Щедрость муниципальных чиновников стала поводом для проверок ФАС, Счетной палаты, следователей и прокуроров, а также ревизоров Казанского кремля

«Земельный передел» в Набережных Челнах с возвратом в муниципальную собственность полусотни га на 2 млрд рублей стал поводом переоценить ситуацию в других «сладких» районах Татарстана. В их числе оказался казанский пригород — Пестречинский район, в котором семья бывшего главы разными способами завладела 152 га земли, а его преемник смог купить под Казанью 15 соток всего за 4 рубля и 5 копеек. Сам Эдуард Дияров утверждает: все законно. Источники «Реального времени» уверяют, что в ходе проверки ему пришлось пройти тестирование на «детекторе лжи».

Как не помочь сыну министра?



В зону критики президента пестречинские чиновники попадали уже не раз. Однако не посвященным в детали было сложно оценить масштаб нарушений. Так еще при Шайхулле Насыбуллине, рулившем районом с 2005 по 2013 год, получила распространение схема продажи участков нужным людям — без торгов, по заниженной стоимости, «для не связанных со строительством целей».

Именно так в декабре 2012-го — январе 2013-го получили землю брат председателя ПИЗО района Валиуллина и сын на тот момент главы Минобрнауки РТ Фаттахова. С первого за 1248 «квадратов» в Куюках было получено 74 тысячи (59 рублей за «квадрат»), со второго за 1500 «квадратов» в Ильинском — 180 тысяч (120 рублей за «квадрат»). Далее постановлением руководителя исполкома района Эдуарда Диярова (ныне — главы Пестречинского района) из постановлений о выделении земель были исключены слова о запрете на строительство. В том же году сын министра перепродал свой участок. Также поступил один из чиновников кабмина РТ, заплативший за 1500 «квадратов» 180 тыс. рублей и через год реализовавший землю уже за 650 тысяч — то есть в 3,6 раза дороже!

Всего же в ходе антикоррупционного мониторинга было выявлено более 300 фактов выделения земель по схожей схеме. При этом сотрудники ПИЗО кивали на руководство района и признавались — за бесценок участки получали руководители различных уровней, в том числе сотрудники Следкома, а также один из пестречинских судей, предусмотрительно оформивший покупку на… администратора суда.





В ходе антикоррупционного мониторинга в Пестречинском районе было выявлено более 300 фактов выделения земель по заниженной стоимости. Фото tatfrontu.ru



Знахарка и казанский вип-чиновник

В число пестречинских суперарендаторов попала и некая Равиля Миннебаевна Егорова. На арендованных ею 12 участках сельхозназначения в Кощаковском поселении проверяющие обнаружили полное отсутствие признаков аграрной деятельности, а на 13-м, площадью 3,7 га, — выросший жилой дом.

Первым арендатором этих наделов еще в 2002 году выступил Российский исламский институт, но не стал заниматься подсобным хозяйством, а пересдал землю трем лицам, включая Егорову. В 2010-м вуз переуступил ей право аренды на все 26 га, причем, как объяснял ревизорам ректор вуза, просьба о сделке исходила лично от видного казанского руководителя и была выгодной институту: взамен исполком Казани предоставил здание под женское общежитие и взял на себя подготовку документов.

Фамилия Егоров хорошо известна и в Татарстане, и в отдельно взятом Пестречинском районе. Однако источники «Реального времени» не склонны связывать вышеназванную даму с главой АО «Холдинговая компания «Ак Барс». Зато поговаривают: мол, не названный казанский вип-чиновник пользовался услугами некой целительницы-знахарки и якобы расплатился с ней… пестречинской землей. Если это правда, то лучше бы отдал деньгами: в августе 2015-го уже после проверки Счетной палаты РТ Пестречинский райсуд по иску прокурора обязал арендатора Егорову демонтировать двухэтажный жилой дом и домик с мансардой. Решение суда давно вступило в силу, но, судя по спутниковым снимкам, исполнять его никто не спешит. Срок аренды истекает в 2051 году.

Участок 1500 в «квадратов» за чертой деревни Званка у лесополосы Дияров получил в аренду для ведения личного подсобного хозяйства. Фото kazan.cian.ru

Алга для своих и «прогрессивный» метод

Любопытна история приобретения личной недвижимости Эдуардом Дияровым. Участок в 1500 «квадратов» за чертой деревни Званка у лесополосы он получил в аренду для ведения личного подсобного хозяйства. Строиться на сельхозземле было нельзя, но Дияров, на тот момент начальник районного управления сельского хозяйства, смог и построить, и, что важнее, зарегистрировать право собственности на кирпичный домик за границей населенного пункта. А в 2013-м, когда рыночная цена земли в самой Званке составляла 120 тыс. рублей за сотку, будущий пестречинский глава заплатил смешные 4 рубля и 5 копеек! Его комментарии по поводу этой сделки — читайте ниже. К слову, у жителей Званки к начальнику-соседу есть претензии по части воды.

Далеко не самым выгодным для бюджета способом уходила земля и в семью предшественника Диярова. В результате, по данным Росреестра, к 2015-му году в собственности Шайхуллы Насыбуллина и его ближайших родственников оказались участки площадью свыше 152 га, причем более половины — в черте населенных пунктов. К слову, уже после почетной отставки Насыбуллина в районе вскрылись факты фальсификации сообщений о выделении земельных участков — липовый вариант копии районной газеты «Вперед!» на татарском языке прикладывался к материалам ПИЗО, а в печать и продажу номер районки поступал в другом виде. Понятно, что узнать о таких объявлениях и претендовать на землю чужие не могли. Впрочем, оснований для привлечения хитрецов к уголовной ответственности силовики не нашли.

Как уверяют источники «Реального времени», не получила уголовного продолжения и явная афера с ремонтом Кулаевской средней школы в 2014 году. Оплату в 3,4 млн рублей получило ООО «ДСК «Прогресс», однако при сверке выяснилось: ремонт в столовой и коридоре, электромонтаж и укладку асфальта и брусчатки выполняли рабочие ООО «Строитель» в качестве спонсорской помощи! И они же ремонтировали школьный спортзал уже по контракту с ГИСУ РТ! А «Прогресс» лишь менял ограждение школы с фасадной части, а с торца ту же работу выполнил частично и некачественно. Однако включил в оплату чужую работу, причем с завышением объема и расходных материалов на общую сумму 2 млн 577 тыс. рублей.

Не получила уголовного продолжения и явная афера с ремонтом Кулаевской средней школы в 2014 году. Фото edu.tatar.ru



Всего в 2014-м году «Прогрессу» отошли контракты почти на 20 млн рублей, причем, что странно, своего персонала и техники для работы у коммерческой фирмы не было, но она выходила из положения гениально: получала заказы от МУП «Центр капитального строительства» и привлекала для их исполнения рабочих и оборудование того же МУПа. Оплачивались эти услуги только на бумаге. При этом ревизоры Казанского кремля обнаружили завышение объемов на восьми объектах «Прогресса», а также факты 100%-й оплаты лишь частично выполненных работ. Учредителем компании выступал Ильдар Шигапов, кстати, сокурсник главы района по Казанскому аграрному университету, а директором — бывший главврач центра гигиены и эпидемиологии РТ Марат Хафизов. После грандиозного скандала, когда компанию заставили отдать незаконно полученное и устранить все выявленные недоделки, «Прогресс» был ликвидирован.

Подайте… на бронетранспортер

По следам борцов с коррупцией район прошерстили сотрудники ФАС, найдя полсотни нарушений антимонопольного законодательства. В том числе — перевод выделявшихся под спорт участков ООО «БАЗ» в категорию жилой застройки в обход торгов, а также выделение нескольких десятков гектаров вдоль трассы М-7 предпринимателю Айрату Давлятшину. В свою очередь, Счетная палата РТ в феврале 2016-го по итогам аудита района сообщала о бюджетных нарушениях в 67 млн рублей.

В апреле того же года пестречинский глава Эдуард Дияров информировал главу СП РТ Алексея Демидова: «В ходе проверки устранено и восстановлено в бюджет 79% нарушений на общую сумму 52,9 млн рублей». Куда сложнее восстановить доверие людей. Проверка 2015-го года показала: пока некоторые молодые семьи ждут помощи государства уже 7 лет, субсидии на покупку жилья получают вставшие на учет лишь недавно, в том числе по фиктивным справкам о трудоустройстве в АПК и соцсфере.

Кстати, в ходе проверок обиженные на местную власть сельчане делились интересной информацией. Например, о поборах на благоустройство для работников местной коррекционной школы: если верить местным, с них собирали даже на закупку старого бронетранспортера для поселкового парка! Разумеется, наличными. Впрочем, с перечислениями тоже не все гладко: в 2014-м общественная организация «Пестречинское землячество РТ» (в числе соучредителей — экс-глава района Насыбуллин) получила на проведение мероприятий «Наша общая Победа» 719 тыс. рублей и все эти пожертвования потратила на проведение Сабантуя и конкурсов специалистов аграрного сектора.

Уже в 2017-м, как уверяют источники «Реального времени», претензии в адрес пестречинских подрядчиков и их контролеров высказывала советник президента РТ Наталия Фишман — поводом стали фонтаны в местном парке: вместо предусмотренных проектом уличных конструкций смонтировали те, что используют к примеру, внутри торговых центров.

Наталия Фишман высказывала претензии по поводу фонтанов в местном парке. Фото park.tatar

Глава района: «В те годы торги на земельные участки не проводились»

Как сообщил «Реальному времени» глава Пестречинского района Эдуард Дияров, вопросы по установленному в 2016 году фонтану в «Парке молодоженов» уже «прошли проверку достоверности и полноты» по заявленной смете. «Все объемы подтверждены, в том числе сотрудниками ГИСУ РТ. Вопросов по этому объекту, на данный момент, нет», — объясняет глава. Также, по его словам, уже на 100% устранены все обозначенные аудиторами Счетной палаты РТ нарушения. А «выявленные замечания по работам ДСК «Прогресс» устранены в рамках гарантийных обязательств, и ущерб в полмиллиона рублей уже возмещен. «Доступ к закупкам компании ДСК «Прогресс» осуществлялся на общих основаниях через конкурсные процедуры в соответствии с законом о закупках», — подчеркнул Эдуард Дияров.

По его данным, поступления в районный бюджет от земельных торгов выросли — в прошлом году на сдаче участков в аренду муниципалитет заработал 14,3 млн, в этом — уже 16,2 млн рублей. С продажей муниципальных земель та же картина: за прошлый год получили 8,9 млн, в этом — 11,2 млн рублей. Как отмечает Эдуард Дияров, к нерадивым собственникам совместно с Россельхознадзором применяются меры по возврату сельхозземель в оборот для их целевого использования либо меры принудительного изъятия, а с арендаторами-неплательщиками расторгаются договоры.

— На 100% быть довольным нельзя, поскольку всегда есть к чему стремиться, и мы ставим перед собой амбициозные цели, — комментирует ситуацию глава. — Однако необходимо заметить, что в соответствии с рейтингом социально-экономического развития муниципальных образований Пестречинский район занимает в 2017 году 9-е место (2016 год — 10-е) среди всех муниципальных образований и 3-е место (2016 год — 4-е) — среди районов только с сельским населением.

Инвестиции в основной капитал за год увеличились с 5,3 до 6,8 млрд рублей, исполнение бюджета составило 106%, а уровень самообеспеченности в 2017 году — 50% (на 4% больше, чем в 2016-м), подчеркнул Эдуард Дияров. Плюсом в своей работе он считает и демографический фактор: «Мы являемся единственным районом с положительным приростом населения, что свидетельствует о комфортных условиях проживания для населения. За последние 3 года прирост составил более 3000 человек, или 13%». Правда, тут, наверное, есть и доля жителей пригородных ЖК, которые возводят казанские застройщики. Вспомним, все то же знаменитое «Царево».

За последние 3 года прирост населения района составил более 3000 человек. Правда, тут, наверное, есть и доля жителей пригородных ЖК. Фото Фото unistroyrf.ru



Не ушел Дияров и от вопроса «Реального времени» о завидном для многих 4-рублевом приобретении. Приводим его ответ дословно:

— В 2006 году я приехал в Пестречинский район в качестве специалиста АПК в одно из хозяйств. В качестве поддержки молодых специалистов мне был предоставлен в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (в те года торги на земельные участки не проводились). В 2007 году я решил построить дом, где по сей день и проживаю. После завершения строительства дома арендованный мной земельный участок был оформлен в собственность в соответствии с Земельным кодексом РТ. Расчет выкупа участка производился на основании постановления Кабинета министров №74 согласно закону (с учетом кадастровой стоимости и налоговой ставки). Такой порядок оформления земельных участков в собственность сохраняется и по сей день для всех арендованных земель (размером до 15 соток) после строительства дома и составляет в среднем порядка 1000 рублей примерно за те же 15 соток.