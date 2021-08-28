События недели: буйство лесных пожаров, визит Шойгу в Казань и уход Зарипова на «пенсию»

О главных событиях, которые принесла уходящая неделя в Татарстане

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе в Казани заложили первый камень в основание госпиталя для военных, который строится по линии Министерства обороны России. На торжество по случаю начала большой стройки прибыл глава министерства Сергей Шойгу. В Поволжье горят леса — в том числе и в Татарстане, так что жителям республики по-прежнему запрещено по ним ходить. Минлесхоз предупреждает: количество горящих очагов приближается к показателям пресловутого 2010 года. У болельщиков татарстанского хоккея на этой неделе траур — звезда «Ак Барса» Данис Зарипов сообщил, что нынешний сезон будет для него последним, после чего он покинет большой хоккей. Об этих событиях и не только — в обзоре «Реального времени».

Дела: о взятке в 20 млн рублей и крахе «Татфондбанка»

В понедельник Приволжский райсуд Казани начал рассмотрение дела о получении 20-миллионных взяток.

На скамье подсудимых — Алексей Ершов, экс-начальник казанского отдела полиции «Сафиуллин», или, как его еще называют, «Дальний». А его бывший заместитель Ильназ Ситдиков обвиняется в пособничестве в получении двух взяток на общую сумму 460 тыс. рублей. Взяточничеством экс-полицейский занимался в течение 10 лет — с 2005 по 2015 годы.

Кроме того, Ершову инкриминируют злоупотребление полномочиями и участие в незаконной предпринимательской деятельности. Суд продлил арест бывшему начальнику «Дальнего» до 30 октября, а рассмотрение уголовного дела назначили на 30 сентября.

На 21 сентября Вахитовский суд отложил на этой неделе вынесение приговора и экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. Прокурор просит для него срок наказания в 14 лет и 9 месяцев. Но защита бывшего банкира отметила, что Мусин не совершал тяжких преступлений, и предложила суду сократить срок «отсидки» на 10 лет.

Фото: Ирина Плотникова

Огонь пожирает леса

Количество лесных пожаров в Татарстане из-за засухи и постоянной жары приблизилось к показателям 2010 года.

От огня пострадали 160 гектаров леса, ущерб, нанесенный стихией, оценивается в 5 млн рублей. Как заявил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров: «На землях лесного фонда РТ в 2021 году произошло 14 лесных пожаров. Три пожара произошло в Азнакаевском лесничестве, пять — в Альметьевском, один — в Елабужском, три — в Лениногорском. Также 7 пожаров произошло на площади 15 га в нацпарке «Нижняя Кама» и в Волжско-Камском заповеднике на 1 гектаре».

За состоянием лесов следят с помощью специальной информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства.

Напряженная пожароопасная ситуация вынудила правительство вновь ввести трехнедельный запрет на посещение лесов. Тем более нельзя разводить костры среди хвойного молодняка, в местах рубок, в пострадавших лесах. Нельзя выкидывать в лесу не только окурки и спички, но и стекло, которое может послужить линзой и воспламенить сухую траву. Нарушителям грозит штраф: для физлиц 1,5—3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 10 тыс. рублей, для юрлиц — до 200 тыс. рублей.

«Зайцев» наказывают рублем

С августа в общественном транспорте Казани вновь начались рейды по выявлению безбилетников.

На поиски «зайцев» сотрудники полиции выходят совместно с перевозчиками. Проверяют и автобусы, и трамваи с троллейбусами.

Помимо поимки желающих прокатиться «на халяву», рейды призваны выявить нечистых на руку кондукторов, которые кладут плату за проезд себе в карман. На безбилетников будут составлять протокол и наложат штраф — 300 рублей.

Где на Руси жить хорошо

Росстат отнес Татарстан к регионам России, где зафиксирован наименьший уровень бедности — от 5% до 10%.

А еще в этот список вошли Москва и Санкт-Петербург, Московская, Калужская, Ленинградская, Нижегородская и другие области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округи.

А вот тех, кто живет на грани бедности, больше всего в Туве (34,1%), Ингушетии (30%), Кабардино-Балкарии (24,2%) и на Алтае (23%). В целом уровень бедности по всей России оценивается в 12,1%.

Школы автограда оснастят системами безопасности, но не обеспечат кадрами

В Набережных Челнах за неделю до начала учебного года торжественно открыли гимназию №14, где будут учиться более 1,2 тысячи школьников.

Фото: nabchelny.ru

Церемония прошла с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Новая школа соответствует современным стандартам безопасности — у дверей действует пункт досмотра, попасть внутрь можно при помощи именных карточек, здание оснащено системой голосового оповещения, которая установлена на пункте допуска и в кабинете директора.



Безопасность еще 52 школ в автограде поручат частным охранным предприятиям. В целом на обеспечение безопасности городских школ выделят 200 млн руб. На эти деньги учебные заведения собираются оборудовать видеокамерами и голосовыми оповещателями, заменить заборы.

При этом кадровый вопрос для школ Набережных Челнов остается одним из острых — в городе не хватает учителей начальных классов, физики, химии, биологии. Об этом на августовской педконференции сообщил глава ГУО Рустем Хузин. Спасать ситуацию управление планирует за счет целевого набора и обучения своих же выпускников. Но в этом году работать по специальности в школы автограда придет только 10 таких «целевиков».

Начало строительству военного госпиталя дал глава Минобороны России

Первый камень в основание будущего госпиталя Министерства обороны России заложили в пятницу в Казани.

Это было сделано в присутствии министра обороны страны Сергея Шойгу. О намерении построить военный госпиталь в столице РТ Минобороны России сообщило еще весной 2020 года.

Фото: Максим Платонов

Местом для строительства медучреждения выбрана площадка между ДРКБ и лицеем №186 по улице Р. Гареева. Госпиталь рассчитан на 150 койко-мест и будет принимать военнослужащих, членов их семей, военных пенсионеров. В состав лечебного учреждения общей площадью более 12,5 тыс. квадратных метров войдут главный корпус с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционный корпус и объекты обеспечивающей инфраструктуры, которые будут строиться поэтапно.

Мусорная проблема

В Татарстане будут обустраивать полигоны для захоронения остатков от мусоросжигания.

В этом году 5 таких площадок начнут строить региональные операторы в сфере обращения с ТБО. Они появятся в Набережных Челнах и Лениногорске, а также в Алексеевском, Верхнеуслонском и Арском районах.

Цена вопроса пока неизвестна. Строиться полигоны будут за счет самих региональных операторов, но как заверил глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев, на тарифах для населения это не отразится.

Фото: Максим Платонов

Зато может отразиться на тарифах будущий переход на раздельный сбор мусора. Обсуждается введение так называемого раздельного тарифа на его вывоз. В Татарстане беспокоятся, что тариф вырастет, ведь придется менять логистические схемы движения мусоровозов. А вот в Нижнем Новгороде раздельный тариф оказался на 23% ниже общего, потому что экономить теперь удается на размещении, сортировке, хранении, утилизации мусора, а логистические расходы в этой структуре оказываются почти незаметными.

Отдых на костях предков

Отдыхающих в Камском Устье татарстанцев на этой неделе совсем не порадовал заповедный уголок. Обитатели гостиничного комплекса «Камский трофей» обнаружили человеческие кости на соседствующем с гостиницей пляже.

Шокировавшую туристов находку передали в республиканский СК — это один человеческий череп и еще около 17 фрагментов скелета. Предположительно, на пляже они оказались из-за обрушения склона.



Как сообщили в районной прокуратуре, «никаких официальных данных о существовании на этой территории кладбища не имеется», как нет и внешних кладбищенских атрибутов — надгробий или чего-то подобного. В архивных документах упоминаний о кладбище нет. Однако по внешнему виду осыпающегося холма «видно, что там имеются захоронения». Об этом говорят и ходящие среди местных жителей предания о существовании в этом месте старинного некрополя.



Фото: Прокуратура РТ

Роспотребнадзор РТ ожидает 4-ю ковидную волну

До выполнения плана по вакцинации населения Татарстану требуется привить еще 48% жителей региона.

Однако идти в прививочные кабинеты татарстанцы не спешат — если перед сезоном отпусков в день прививались от 10 до 17 тысяч человек, то сейчас показатель упал до 5 тысяч. Медленно, но верно численность привитых приближается к миллиону — сейчас их 983 398.

При этом, как заявила замглавы республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина, пока динамики к улучшению нет. Заболеваемость остается на высоких цифрах. Это пока не позволяет вернуться к вопросу рассмотрения возобновления выдачи разрешений. Поэтому ведомство не планирует возобновлять выдачу разрешений общепиту на работу после полуночи, приостановленную в начале июля из-за роста случаев заболевания ковидом.

Зато начали прививаться беременные — противокоронавирусную вакцину администрировали уже 17 будущим мамам.



Фото: Максим Платонов

По словам Авдониной, в ведомстве ожидают 4-ю волну заболевания коронавирусом, осложненную сезонными ОРВИ:

— Если сейчас мы смотрим волны, как вы их называете, только новой коронавирусной инфекции, то к этому айсбергу присоединится еще какой-то кусок просто наших обычных традиционных острых вирусных респираторных инфекций, которых порядка 900 видов.



Легенда татарстанского хоккея оставляет место молодым

Мир российского хоккея на этой неделе облетела новость от ХК «Ак Барс». Его звезда 40-летний нападающий и капитан команды Данис Зарипов объявил о своем решении — завершить карьеру хоккеиста длиной в 20 лет. Сезон КХЛ — 2021/22 станет для него финальным.



Фото: Максим Платонов

Об этом он сообщил на встрече команды с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и руководством клуба, которая по традиции проходит перед началом сезона. Капитан «Ак Барса» — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Играя за «барсов», он завоевывал трофей в 2009, 2010, 2018 годах и два раза, выступая за «Металлург» — в 2014 и 2016 годах.

