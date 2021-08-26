Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов объявил о завершении карьеры после окончания сезона

Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2021/22. Об этом хоккеист объявил на встрече команды с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и руководством клуба.

— Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я рад, что переговоры прошли хорошо, и мы с «Ак Барсом» смогли договориться. Я пришел в клуб ровно 20 лет назад, и этот сезон станет для меня последним в игровой карьере.

Я готов делать все, чтобы юбилейный год «Ак Барса» стал победным для нас. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждет долгий сезон, — сказал Зарипов.

Капитан «Ак Барса» — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Зарипов выигрывал трофей с «барсами» в 2009, 2010, 2018 годах, еще дважды он становился чемпионом в составе «Металлурга» — в 2014 и 2016 годах.

В общей сложности Данис провел за «Ак Барс» 17 сезонов. Ранее Зарипов заявил, что намерен побороться с казанской командой за свой шестой Кубок Гагарина.