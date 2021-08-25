В Татарстане ввели ограничение на пребывание граждан в лесах

В Татарстане ввели запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.

Ограничение вводится на 21 день на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского и других районов Татарстана. Постановление подписано сегодня, 25 августа.



Предыдущее ограничение на пребывание в лесах в республике вводили 2 августа.