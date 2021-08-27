Роспотребнадзор по Татарстану: сезон подъема ОРВИ и коронавируса неизбежен

Фото: Максим Платонов

«Заболеваемость остается на высоких цифрах»

В Татарстане на сегодня привились от коронавируса 33,7% взрослого населения от числа подлежащих вакцинации при нормативе в 60%, от запланированных — 52%. Однако эти темпы по-прежнему не устраивают, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, из-за чего ведомство по-прежнему не планирует возобновлять выдачу разрешений общепиту на работу после полуночи, приостановленную еще в начале июля из-за сложной ситуации с COVID-19.

— В августе, несмотря на то, что цифры несколько стабилизировались, пока динамики к улучшению мы не видим. Заболеваемость остается на высоких цифрах. Это пока не позволяет нам вернуться к вопросу рассмотрения возобновления выдачи разрешений. На это еще накладываются невысокие темпы вакцинации, — сообщила она сегодня.

Неплохими Авдонина назвала темпы вакцинации среди учителей колледжей и техникумов, которые привиты на 77,5%, персонала школ и детсадов — на 58%, педагогов вузов — на 54%. Всего постановления Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников получили 426 предприятий Татарстана, и 90% из них уже выполнили предписания.

Фото: Максим Платонов

Всего в Татарстане на сегодня вакцинировано 983 398 человек, второй компонент получили 826 412 человек, рассказал замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Он же озвучил число привитых беременных — сейчас их 17 человек. За их состоянием внимательно следят, отметил представитель Минздрава.



— В настоящий момент они [темпы вакцинации] снизились, сейчас они остановили снижение, мы остаемся на позиции определенной, 6 тысяч человек в день прививается. На пике прививались 18 тысяч... Но продолжающегося падения темпов мы не видим, — подчеркнул Жаворонков.

Дети стали болеть чаще

Вместе с тем дети стали чаще болеть коронавирусом, и это замминистра здравоохранения Татарстана назвал проблемой. В связи с этим он рекомендовал прививаться взрослым, так как дети могут быть переносчиками.

— Слава Богу, детишки все еще, по сравнению со взрослой когортой, болеют легче, хотя доля больных со средней степенью тяжести тоже увеличилась, — сказал он.

Фото: Максим Платонов

На вопрос о закрытии ковидного госпиталя в 1-й детской больнице Жаворонков подчеркнул, что это не означает сокращение коек — например, был расширен госпиталь в ДРКБ.

— Количество коек достаточное. Мы не испытываем каких-либо проблем с госпитализацией. Работают несколько стационаров в отношении тех детишек, которые и положительные, и отрицательные, но со схожей симптоматикой. Работает провизорный госпиталь на базе инфекционной больницы для детишек в возрасте от одного года на проспекте Победы. Там задача поставить ребенку диагноз. Если это не ковид, а банальное ОРВИ, но пациент нуждается в госпитализации, мы его вывозим в больницу седьмую детскую и 18-ю в детское подразделение. Если же ребенок положительный — то мы везем его в ДРКБ. Детишки до одного года с провизорной функцией едут в Детскую инфекционную больницу на Окольной, — отметил Жаворонков, заявив, что Минздрав не опасается 1 сентября с точки зрения оказания лечебной помощи.

Подъем заболеваемости неизбежен

На вопрос о том, будет ли вслед за третьей волной коронавируса четвертая, Любовь Авдонина напомнила, что COVID-19 имеет волнообразное течение.

— В преддверии предстоящего осенне-зимнего периода неизбежен сезон подъема острых вирусных респираторных инфекций, в число которых в том числе входит новая коронавирусная инфекция. И вот от того, какой это будет подъем, в каком количестве, взрывной характер он будет носить или плавный, высокой интенсивности, низкой интенсивности, зависит от нас с вами, от того, насколько быстро мы привьемся: первое — от новой коронавирусной инфекции, второе — от гриппа. Потому что эта заболеваемость, она совокупная, и если сейчас мы смотрим волны, как вы их называете, только новой коронавирусной инфекции, то к этому айсбергу присоединится еще какой-то кусок просто наших обычных традиционных острых вирусных респираторных инфекций, которых порядка 900 видов, — предостерегла Авдонина.

Дарья Пинегина