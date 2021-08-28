Разделяй и властвуй: приведет ли сортировочный комплекс «РТ-Инвест» к смене нормативов на мусор

В правительстве Татарстана с подачи «РТ-Инвест» обсуждают введение тарифа на раздельный вывоз мусора. Нижегородская область в аналогичной ситуации сумела добиться снижения тарифов на 23%

Фото: Максим Платонов

Казань вслед за Нижним Новгородом может ввести тариф на раздельный сбор мусора, который станет альтернативой нормативному начислению платежей за ТКО. К таким переменам в тарифном меню подталкивает недавнее решение правительства Татарстана о строительстве мусоросортировочного комплекса в партнерстве с «РТ-Инвест» вблизи МСЗ. «Официальной методики формирования тарифа на сбор раздельного мусора на федеральном уровне пока нет, но сама инициатива правильная», — заявил «Реальному времени» глава регионального оператора УК «ПТЖКХ» Сергей Богатов, уточнив, что без федерального регулятора делать первые «прикидки» нового тарифа затруднительно. Между тем соседи по ПФО — нижегородские власти сумели в этом году удешевить «раздельный» тариф на 23% — до 93 рублей с человека в месяц.

«Нормативные» тарифы: Татарстан на втором месте по росту

«Тарификация» новой системы обращения с ТКО основана на нормативах: вне зависимости от объема образования отходов, татарстанские потребители ежемесячно платят фиксированную сумму за вывоз и утилизацию мусора. Так, за 2 года действия реформы предельно допустимый тариф для населения в Западной зоне Татарстана вырос с 439 до 466,3 рубля за кубометр отходов (с учетом НДС), а для юридических лиц — с 365,5 до 288,6 рубля. По динамике роста «мусорных» тарифов Татарстан вошел в первую тройку регионов России, заняв 2-е место после Новосибирской области. За последнее время республика показала рост в 24,8%. Правда, Новосибирская область проявила серьезную прыть, взвинтив цены на 39,2%, показал недавний рейтинг РБК.

Впрочем, это всего лишь «медийная» игра с цифрами. В абсолютном значении мусорные тарифы в Татарстане все еще остаются ниже, чем, скажем, в Самарской области (598 рублей за кубометр) и Саратовской области (482 рубля). И даже чем в Нижегородской области, которая по этому показателю разбита на девять зон. Здесь самый низкий общий тариф начинается от 530,8 рубля за кубометр и местами подскакивает до 646,9 рубля за кубометр. Тем не менее всеобщая тенденция к росту мусорных тарифов налицо, и теперь многое зависит от того, кто и как «разгонится» в предстоящем тарифном забеге.

«Тарификация» новой системы обращения с ТКО основана на нормативах: вне зависимости от объема образования отходов, татарстанские потребители ежемесячно платят фиксированную сумму за вывоз и утилизацию мусора. Фото: Олег Тихонов

Откуда взялся «раздельный» тариф

Альтернативой традиционному тарифу — «нормативу» на вывоз так называемого «смешанного» мусора в Татарстане может стать тариф «раздельный». Как рассказали источники «Реального времени», его введение обсуждается республиканскими властями в связи с строительством мусоросортировочного комплекса, который планируется построить в 2023 году вблизи с МСЗ под Казанью. Основным инвестором крупнейшего сортировочного комплекса выступит «РТ-Инвест», который синхронизирует открытие мусоросжигательного комплекса с запуском сортировочных мощностей в Зеленодольском районе Татарстана.

Другой вопрос — как обеспечить возврат частных инвестиций в сортировку? По словам источников «Реального времени», в качестве одного из вариантов финансирования этого сооружения рассматривается как раз введение отдельного тарифа на сбор раздельного мусора в Западной зоне Татарстана. Так, во время научно-практической конференции по вопросам обращения с ТКО в Казани депутат Госсовета Николай Атласов в качестве примера приводил опыт Финляндии, где производственная цепочка утилизации ТКО выстроена иначе.

В ней раздельный сбор — ключевое звено процесса, и таким образом, население активно вовлекается в тщательную сортировку и подготовку вторичного сырья для переработки. По его словам, в цивилизованных странах раздельный сбор — давно не каприз, а целенаправленная государственная политика, которая направлена на сокращение экономических, экологических и социально-политических издержек. Особо он указал на то, что учредителями региональных операторов по сбору и вывозу ТКО являются не частные компании, а сами муниципалитеты. В ответ на его идею о повсеместном введении раздельного сбора аудитория тяжело вдохнула — а во сколько это обойдется?

Альтернативой традиционному тарифу — «нормативу» на вывоз так называемого «смешанного» мусора в Татарстане может стать тариф «раздельный». Фото: Олег Тихонов

В разговоре с «Реальным временем» представитель регулятора Ульяновской области объяснила, что раздельный сбор повлечет за собой рост тарифа на сбор ТКО, так как потребуется больше техники для вывоза мусора из отдельных контейнеров, изменение маршрута ее движения и дополнительные затрат на закупку самих контейнеров. Иначе говоря, невозможность внедрения раздельного сбора отходов и переработки вторсырья до сих пор объясняется в нашей стране большими затратами на перевозку мусора.

В ожидании федерального правила

Тем не менее Казань готова будет ввести раздельный тариф, если «РТ-Инвест» построит сортировочный комплекс в дополнение к МЗС.

— Хотят ввести отдельный тариф по раздельному сбору? Я только за, — заявил «Реальному времени» глава регионального оператора УК «ПТЖКХ» Сергей Богатов. — Но на данный момент, к сожалению, ни на федеральном уровне, ни на региональном не обозначены правила.

По словам Богатова, региональный оператор ждет методику федерального регулятора по формированию этого тарифа, где будет разъяснено, какие расходы в него могут быть включены, а какие — нет.

— Нам нужен не сам по себе тариф по раздельному сбору, а важно получить методику. Как любая услуга, она должна оплачиваться. Вопрос — как? Как это определять?, — пояснил он. По всей видимости, по этой причине финансовые параметры будущего мусоросортировочного комплекса пока не оглашаются.

Александр Груничев сообщил, что правительство РТ ведет переговоры с «РТ-Инвест» о создании комплекса по переработке в Зеленодольском районе. Фото: Максим Платонов

Напомним, что о проекте его строительства рядом с МСЗ стало известно буквально на днях. Перед началом научно-практической конференции по вопросам обращения с ТКО глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев сообщил журналистам, что правительство РТ ведет переговоры с компанией «РТ-Инвест» о создании комплекса по переработке в Зеленодольском районе. Его мощность составит около 900 тысяч тонн, из которых 512 тысяч тонн будет направлено на утилизацию в МСЗ, а остальные объемы после обработки отправят на техкомпост для дорожного строительства и вторсырье. Стоимость объекта пока не определена.

— Идет обсуждение по сумме инвестиций на уровне республики, — сообщил Груничев. — Это зависит от формы [собственности], — пояснил он. Но скорее всего, заминка с определением инвестиций связана как раз с трудностями формирования «раздельного» тарифа. А именно: какие затраты должен взять на себя раздельный тариф?



Глава УК «ПТЖКХ» выразил мнение, что он должен аккумулировать основную затратную часть сортировочного комплекса:

— Сегодня я выступал на эту тему на конференции. Мы за то, чтобы были четкие позиции по поводу раздельного сбора. Суть моей позиции в том, что капитальные затраты должны быть на срок коммерческой эксплуатации объекта. То есть ни в коем случае не только на стандартный амортизационный период. Потому что сортировочный комплекс, к сожалению, больше 10—15 лет работать не может.

В продолжение темы он сообщил, что с пуском сортировочного комплекса в Зеленодольском районе УК «ПТЖК» закроет устаревший комплекс «Чистый город» возле поселка Левченко. Его мощность — 200 тысяч тонн.

— Сама инициатива по введению раздельного тарифа правильная. Это позволит упорядочить все моменты, связанные с раздельным сбором мусора, — резюмировал он. Но называть вероятные значения нового тарифа он не стал, тем более что раньше 2023 года он вряд ли появится.

«Сама инициатива по введению раздельного тарифа правильная. Это позволит упорядочить все моменты, связанные с раздельным сбором мусора», — резюмировал Богатов. Фото: kzn.ru

Нижний Новгород: горожане могут выбрать подходящий тариф

Между тем, первым регионом, который ввел у себя раздельный тариф на ТКО, стал Нижний Новгород. Еще в 2019 году на старте реформы по обращению ТКО региональные власти предложили жителям города на выбор две модели оплаты мусора: традиционную «по нормативу» и по «раздельному» тарифу, который применяется по оплате за фактически вывезенные отходы (т. е. по факту). Руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской области Юлия Алешина рассказала «Реальному времени», что наряду с общим тарифом на вывоз ТКО действует и тариф на раздельный сбор: и вот сюрприз, он на 23% ниже, чем общий! В итоге жители платят по 93 рубля с человека.

— Когда мы устанавливали раздельный тариф, то в состав расходов не включали стоимость захоронения отходов, — рассказала она. — За счет этого тариф стал дешевле, чем обычный. Потому что при традиционном смешанном накоплении понятно, что большая часть отходов пойдет на захоронение. Это получается просто технологически. Если бумагу выбросить в контейнер с общими отходами, то она становится непригодна для переработки. А когда отходы накапливаются раздельно, то более высокая доля отходов отправляется на переработку. Это выгодно и переработчикам вторсырья, и населению. Не надо платить полигону за его захоронение, не надо платить за то, что там работает бульдозер, не надо платить на пересыпку грунта, строить газоотводящие трубы. То есть не надо содержать всю технологическую цепочку по размещению и захоронению отходов.

В настоящее время тарифы ТКО соответствуют средним по России: всего на территории Нижегородской области действует девять зон региональных операторов, а граждане могут выбирать подходящий тариф.

«Когда отходы накапливаются раздельно, то более высокая доля отходов отправляется на переработку. Это выгодно и переработчикам вторсырья, и населению», — говорит Юлия Алешина. Фото: ННТВ

Количество контейнеров зависит от объема накопления мусора. Возле каждого дома стоит по два контейнера — один для раздельного мусора, другой — для смешанного. Если площадка для нескольких домов, то соотношение может меняться: например, 2-3 емкости для смешанного мусора и 1-2 для раздельного накопления отходов

— Когда принимали решение о введении раздельного сбора, то исходили из принципа добровольности. У нас это не на 100% обязательно. Изначально инициатива должна идти от жителей, — пояснила Алешина. — В чем выгода? Потребитель будет платить не по нормативу, а по факту, в зависимости от накопленных отходов. Плюс платеж на 23% ниже, чем за смешанный.

Но есть и дома, которым невыгодно переходить на такую систему.

Об убытках не заявлял ни один оператор

Как чувствуют себя региональные операторы в Нижнем Новгороде, работая по сниженному тарифу?

— По итогам 2019 года нам ни один региональный оператор не заявлял об убытках. Но мы отличаемся тем, что на территории Нижегородской области действуют полигоны с обработкой, которые позволяют реализовывать раздельный сбор. Мы заранее к реформе подходили с наличием готовой инфраструктуры по обработке и захоронению отходов. При отборе регионального оператора главным критерием была предельная стоимость его услуг. Она включала в себя весь комплекс расходов по необходимой валовой выручке, в том числе и транспортировку, — рассказывает Алешина.

И наголову разбивает тезис об удорожании раздельного сбора отходов:

— Как можно говорить об увеличении транспортных расходов на вывоз мусора, если объем отходов просто перераспределяется? Да, понятно, что должен появиться отдельный мусоровоз, который будет ездить по маршруту и собирать раздельно накопленные отходы. Но при этом объем отходов, накопленных смешанным образом, уменьшится. Значит, уменьшится поток и маршрут другого мусоровоза. Пока у нас нет споров и каких-то заявлений о том, что региональным операторам не хватает денег на осуществление деятельности, как и мусоровозов, — заключила Алешина.

На территории Нижегородской области действуют полигоны с обработкой, которые позволяют реализовывать раздельный сбор. Фото: Андрей Журавлев/stnmedia.ru

Так может быть, и в Татарстане, воспользовавшись опытом соседей, можно будет организовать модернизированную систему сбора мусора, которая при этом будет дешевле, чем архаичная?