В Челнах открыли гимназию на 1 124 учащихся с пунктом досмотра и пропускным режимом

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии гимназии №14 в Челнах. Новое учебное заведение рассчитано на 1 124 места, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

У дверей гимназии установили пункт досмотра. Пропускной режим в школу осуществляется при помощи именных карточек. В учебном заведении есть система голосового оповещения, которая установлена на пункте допуска и в кабинете директора. Устройство позволяет передавать по громкой связи объявления по всей школе.



Фото: nabchelny.ru

Над дизайном школы работал коллектив, возглавляемый архитектором-дизайнером, членом Союза архитекторов России Еленой Сафиуллиной (она ранее презентовала дизайн пяти новых школ, построенных в Челнах). Художником-оформителем, разработчиком стендов, панно, навигации была Светлана Сараева. Бригаду художников-оформителей возглавила Вера Мазур, вопросы дизайна курировала лично директор гимназии Наталья Медведникова вместе с педагогическим составом. У гимназии есть и логотип — курсор.

Фото: nabchelny.ru

Фото: nabchelny.ru

На втором этаже учебного заведения есть интеллектуальный холл, где находится блок «спокойных» игр — шашки, крестики-нолики, шахматы, ребусы, судоку. На третьем этаже есть информационная зона, в которой рассказывается о городе Набережные Челны, фотозона, зона релаксации.

Фото: nabchelny.ru

Кроме того, спортзал в учебном заведении состоит из двух залов — один малый, гимнастический, в том числе со скалодромом, большой зал предназначен для командных видов спорта. Также в гимназии две чаши бассейна, сообщается на сайте мэрии автограда.

Татьяна Леухина