В Татарстане построят полигоны для захоронения остатков от мусоросжигания

В этом году региональные операторы в сфере обращения с твердым бытовыми отходами начнут строительство пяти полигонов в Татарстане. УК «ПЖКХ» начнет строительство трех полигонов в Алексеевском, Верхнеуслонском, Арском районах, «Гринта» — двух полигонов в Набережных Челнах и Лениногорске. Об этом сообщил глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

Объем инвестиций подсчитывается, но это будут собственные средства региональных операторов, уточнил Груничев, и на тарифы для населения это не повлияет. Новые полигоны будут предназначены для захоронения остатков от мусоросжигания.

Одновременно с этим обсуждается строительство мусоросортировочного комплекса в Зеленодольском районе, недалеко от будущего мусоросжигающего завода. Окончательное решение по его размещению будет принято в ближайшее время.

Строительство полигонов будет осуществляться в рамках инвестпрограмм регоператоров, которые были утверждены в ноябре 2020 года Минстроем. Общий объем инвестиций двух операторов — 400 млн рублей.

Луиза Игнатьева