Минниханов и Шойгу дали старт строительству военного госпиталя в Казани

Фото: пресс-служба президента РТ

В Казани президент Татарстана Рустам Минниханов и министр обороны РФ Сергей Шойгу дали старт строительству нового военного госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Госпиталь будет построен на улице Рауиса Гареева. Учреждение на 150-койко-мест будет принимать военнослужащих, членов их семей, военных пенсионеров и гражданское население Татарстана.

Первый этап строительства будет завершен в 2022 году.

О том, что Минобороны России построит в столице Татарстана военный госпиталь, стало известно в марте прошлого года. Ожидается, что главный корпус с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционным корпусом и объекты обеспечивающей инфраструктуры будут строиться поэтапно. Общая площадь застройки составит более 12,5 тыс. квадратных метров.



Ольга Плешкова