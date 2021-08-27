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Минниханов и Шойгу дали старт строительству военного госпиталя в Казани

12:08, 27.08.2021
Минниханов и Шойгу дали старт строительству военного госпиталя в Казани
Фото: пресс-служба президента РТ

В Казани президент Татарстана Рустам Минниханов и министр обороны РФ Сергей Шойгу дали старт строительству нового военного госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Госпиталь будет построен на улице Рауиса Гареева. Учреждение на 150-койко-мест будет принимать военнослужащих, членов их семей, военных пенсионеров и гражданское население Татарстана.

Первый этап строительства будет завершен в 2022 году.

О том, что Минобороны России построит в столице Татарстана военный госпиталь, стало известно в марте прошлого года. Ожидается, что главный корпус с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционным корпусом и объекты обеспечивающей инфраструктуры будут строиться поэтапно. Общая площадь застройки составит более 12,5 тыс. квадратных метров.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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