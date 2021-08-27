В Набережных Челнах ЧОП возьмут под охрану 52 школы

В Набережных Челнах частные охранные предприятия возьмут под контроль 52 школы. Об этом заявил начальник управления образования Рустем Хузин.

На обеспечение безопасности школ будет выделено 200 млн рублей. На эти деньги школы оснастят речевыми оповещателями, заменят заборы, оснастят видеокамерами.



«Кроме того [...] во всех образовательных учреждениях 1 и 2 категории будет организована физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий. Наиболее крупные наши образовательные учреждения — порядка 52-х школ — в течение сентября будут обеспечены охраной», — сообщил Рустем Хузин.



Казанские школы также в новом учебном году будут охранять сотрудники ЧОП.

Ольга Плешкова