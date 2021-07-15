«Шок! Так далеко никогда не отправляли»: из-за нехватки мест казанцев этапируют в СИЗО Иркутска

Ноу-хау УФСИН Татарстана: бесплатный «тур» в Сибирь в наручниках

Фото: «Реальное время» (на снимке - Динар Залялов)

С жалобой в Генпрокуратуру и ФСИН России обратилась семья осужденных в Казани братьев Заляловых — экс-начальника БОП МВД и ресторатора. Близкие жалуются на перегибы в борьбе с нехваткой мест в пенитенциарной системе: если в прошлом году обжаловавших свой приговор могли сослать до его вступления в силу в СИЗО соседнего региона, то теперь тюремную географию дополнила Сибирь. Младшего из Заляловых послали по этапу еще 21 июня, и вот уже 3 недели он вместе с осужденным менеджером «Росгосстраха» «путешествует» по тюрьмам страны. Говорят, голодает. «Реальное время» изучило маршрут «ссыльных» казанцев и ситуацию с дефицитом за решеткой.

Экстремальный туризм для брата подполковника МВД



«Они там реально голодают. Едут в жару в крытых вагонах — ни окон, ни еды, ни питья, ни сигарет», так описывает мытарства на этапе Динара Залялова его дядя. С его слов, деньгами на личном спецсчете в системе ФСИН пересыльные пользоваться не могут — пока не доберутся до конечного пункта назначения.

От Казани до Иркутска по прямой — 3,5 тысячи километров, по трассе — на 800 километров больше. Ниже линейного маршрута на карте остается Казахстан и начинается Монголия. Пассажирский поезд гарантирует доставку из наших мест за трое суток. Даже в комфортных условиях купейного вагона тяжеловато.

Этап Залялова-младшего начался 21 июня и длится уже 3,5 недели. За это время в пути было несколько остановок. Довелось «погостить» в СИЗО Саратова, Оренбурга, на днях добрался до Челябинска.

— Сейчас они как раз в том СИЗО, где убили Максима Марцинкевича (по версии СК, этот националист и блогер совершил суицид). Адвокат с ним не может встретиться, обсудить позицию перед апелляцией. Родственники не могут попасть на свидание или передачу отправить. Как слепые котята ждем, когда кто-то выйдет на связь, — рассказывает журналисту «Реального времени» дядя осужденного.

Старший брат Динара — осужденный экс-начальник подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана Ильнар Залялов остался в СИЗО-2 Казани. Фото: Ирина Плотникова

По его словам, семья уже написала жалобу в Федеральную службу исполнения наказаний и Генпрокуратуру РФ. Чтобы обеспечить ссыльного хоть какими-то продуктами, пришлось оформлять посылку в магазине при челябинском изоляторе ФСИН на временного сокамерника Залялова, а для этого искать в чужом городе человека, который возьмется оформить эту покупку. Не факт, что осужденный казанец ее получит — в любой момент его могут отправить по этапу дальше.

Впереди — еще две трети пути! Если «путешествие» по тюремным весям пойдет теми же темпами — к месту назначения Динар Залялов прибудет... через полтора месяца. А ведь уже 6 августа Верховный суд РТ планирует рассмотреть его жалобу на приговор.

Старший брат Динара — осужденный экс-начальник подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана Ильнар Залялов остался в СИЗО-2 Казани. Говорят, поначалу обоих братьев планировали отправить до вступления приговора в силу в СИЗО Кировской области, но потом планы поменялись. Причем кардинально.

Напомним, 12 мая 2021 года Кировский райсуд Казани признал подполковника полиции в отставке Ильнара Залялова виновным в получении взятки 500 тысяч рублей и афере на 25 млн рублей, а Динара Залялова — соучастником второго преступления. Экс-полицейский получил 10 лет колонии строгого режима со штрафом 15,5 млн рублей, его младший брат — 6 лет колонии общего режима со штрафом 550 тысяч рублей. При этом Заляловы и их защитники просили об оправдании, прекращении дела и вынесении частного постановления в адрес руководства ФСБ и СК. Приговор они оспаривают.

Ключевые показания против Залялова-старшего — зятя криминального авторитета «Тукаевских» Анатолия Агрбы дали казанские бизнесмены Наиль Шайхутдинов и Геннадий Кирилов. Оба они находятся под арестом с 2017-го года — в МВД Татарстана Шайхутдинова с Кириловым считают лидерами ОПС «Тукаевские», а в СК примеряют их на роль руководителей одноименной банды и организаторов покушения на гендиректора КСК КГУ «УНИКС» и пяти убийств своих и чужих при переделе сфер влияния в 1993—2002 годах.

В апреле Московский райсуд Казани приговорил Хайруллина к 4 годам колонии за мошенничество на 25,6 млн рублей с премиальными процентами брокеров-посредников. Фото: Ирина Плотникова

Адвокат страховщика: «Нарушено право на защиту»

Как выяснило «Реальное время», одновременно с Заляловым-младшим из СИЗО-2 Казани в Иркутск под конвоем отправили Рената Хайруллина — бывшего замдиректора татарстанского филиала по партнерским продажам «Россгосстраха».

В апреле Московский райсуд Казани приговорил Хайруллина к 4 годам колонии за мошенничество на 25,6 млн рублей с премиальными процентами брокеров-посредников за счет фальсификации их сделок по страхованию. Бывший топ-менеджер вину не признал и приговор оспорил. Так поступил и второй осужденный по этому делу — наказанный сроком в 4,5 года Ренат Шакиров, экс-руководителя управлений по работе с финансовыми институтами и развитию партнерских продаж регионального филиала.

2 июля 2021 года в Верховном суде РТ должно было состояться рассмотрение апелляционных жалоб по этому делу. Шакирова подключили по видеоконференцсвязи с камерой СИЗО-2 Казани, а вот «явку» Хайруллина «обеспечить не удалось». Участникам объявили — его этапируют в сибирский изолятор, промежуточной точкой этапа стала Саратовская область, но в СИЗО этого региона осужденного казанца... не нашли. Виноватых в этом на сорванном заседании искать не стали, объявили перерыв аж на месяц. В надежде, что к этому сроку автора жалобы отконвоируют к месту ссылки.

— У меня был шок! Так далеко раньше никогда не отправляли — это же полстраны фактически, — поделилась с «Реальным временем» адвокат осужденного Алина Богатеева. — Мы готовим жалобу, поскольку нарушено право на защиту. Со мной только 11 июня заключили договор, 15-го я пришла к нему в первый раз в изолятор, договорились на следующей неделе детально согласовать позицию к апелляционному процессу, а 21-го его уже увезли.

По состоянию на 1 июля 2021 года в следственных изоляторах республики перелимит составил 7,7% (по СИЗО Казани — 11,5%). Фото: Ирина Плотникова

По какому принципу сотрудники УФСИН Татарстана выбирали, кого из двух фигурантов дела сослать, а кого оставить, защитнику совершенно неясно. Богатеева утверждает — решение об этапе было принято уже после того, как администрация учреждения довела до Хайруллина информацию о дате заседания апелляционной инстанции, то есть могла предвидеть срыв заседания. С ее слов, соответствующие жалобы уже находятся в работе, но условия «миграционного» содержания крайне неблагоприятно сказываются на физическом и психическом здоровье ее клиента.

О том, что Ренат Хайруллин добрался до Челябинска, его близкие узнали уже после того, как в эти выходные безуспешно пытались передать через знакомых посылку ему в Иркутской области. «Такого нет», — отвечали там. Единственное письмо от «пропавшего» жена Хайруллина получила из СИЗО Саратова в конце июля.

Опрошенные «Реальным временем» юристы не видят никакой целесообразности в подобных тюремных миграциях. Ссылаются на рекомендации ФСИН России о том, что в целях сохранения социальных и родственных связей осужденных предлагается направлять в колонии поближе к родным местам. Исключение — для особо опасных преступников, где ради интересов общества, напротив, рекомендовано рвать социальные и криминальные связи осужденного. Ни VIP-страховщик Хайруллин, ни бизнесмен Залялов к таковым не относятся. «Путешествие» этих казанце в Сибирь и обратно — к месту отбывания наказания, обернется лишь дополнительными расходами для бюджета.

Начальник УФСИН по РТ: «Ежемесячно в СИЗО других регионов направляются до 135 человек

Комментировать отправку отдельных фигурантов в Иркутск в УФСИН по Татарстану не стали. Дали понять — обострившаяся в первый ковидный год проблема нехватки мест в изоляторах сохраняется. Но с целью соблюдения норм законодательства и создания надлежащих условий ведомство принимает меры по приведению численности «постояльцев» СИЗО к установленным нормам для каждого изолятора.

«По состоянию на 1 июля 2021 года в следственных изоляторах республики перелимит составил 7,7% (по СИЗО Казани — 11,5%). При этом лицам, заключенным под стражу, созданы бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности», — сообщил «Реальному времени» начальник управления, полковник внутренней службы Эдуард Хиалеев.

«Лицам, заключенным под стражу, созданы бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности», — сообщил Эдуард Хиалеев. Фото: Максим Платонов

Согласно данным сайта ведомства, всего в пяти СИЗО республики имеется 2 028 мест (из них 1 077 — в СИЗО-1 и СИЗО-2 Казани). Самый компактный изолятор — на 132 человека — находится в Мензелинске, самый вместительный — на 673 — в Кировском районе Казани. С учетом этих цифр и озвученных руководителем УФСИН по РТ процентов получаем 156 «лишних» заключенных под стражу, из которых 123 человека приходятся как раз на изоляторы Казани.

Для сравнения: в октябре 2020-го источники «Реального времени» утверждали, что лимит татарстанских изоляторов превышен на 260 человек. Эту цифру в УФСИН по РТ не опровергали, подтверждая, что именно острейший дефицит на фоне тормозящей судебные процессы пандемии коронавируса привел к вынужденной высылке в изоляторы Самары, Кирова, Перми и других регионов Поволжья осужденных с не вступившими в силу приговорами. Так, в Уфу сослали бывшего ректора КХТИ Германа Дьяконова, а в Оренбург — фигурантку дела «Лизинг-гранта» Марину Халиуллину. С тех пор статистика ФСИН чуть выровнялась, но тренд силовиков на посадки сохранился.

Со ссылкой на указания руководства начальник УФСИН по РТ отмечает: «Из СИЗО Татарстана в СИЗО других регионов направляются до 135 человек». В ведомстве отмечают — такие переводы осуществляются в порядке, установленном законодательством РФ и в соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний и ее полномочиях, которые были утверждены президентом страны еще в 2004 году.

Новый изолятор в Казани должен быть сдан в 2024 году. Проблему с дефицитом он решит лишь в том случае, если два действующих в столице изолятора продолжат работу.

Впервые вопрос о возможной перевозке арестантов в соседние регионы с подачи УФСИН по РТ был поднят в феврале 2018-го на межведомственном совещании. На тот момент руководство Верховного суда РТ критично отнеслось к этому предложению. Это приведет к волоките и увеличению сроков рассмотрения дел в апелляции, поясняли «Реальному времени» в пресс-службе суда со ссылкой на изучение опыта работы судов в тех регионах, где инициативу ФСИН успели внедрить. Там появились сложности с организацией видеоконференций с изоляторами других регионов и жалобы от родственников и осужденных на нарушение прав, разрыв родственных связей либо значительный рост семейных расходов на поездки в СИЗО для свиданий и передач.

Новый изолятор в Казани должен быть сдан в 2024 году. Проблему с дефицитом он решит лишь в том случае, если два действующих в столице изолятора продолжат работу. Фото: Олег Тихонов

В 2018-м в Верховном суде РТ полагали: для разгрузки изоляторов есть два пути — строительство новых и сокращение числа ходатайств следствия по избранию реальной меры пресечения по нетяжким составам преступлений. А вчера комментировать сложившуюся после внедрения «ноу-хау» ситуацию отказались.

Справедливости ради — порой качество связи с изоляторами «соседей» лучше местных. Если, конечно, канал этой связи свободен. С Иркутском может появиться еще один занятный для казанских судей нюанс — рабочий день там начинается и заканчивается на 5 часов раньше.