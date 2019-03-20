«Никакой прибыли не имел»: как лидер «Тукаевских» Агрба в «Адмирал» инвестировал

Детали допроса беглого совладельца казанского ТЦ и членов его семьи, получавших зарплату ни за что

Фото: Роман Хасаев

Казанский суд отказал в принудительном приводе на допрос двух ВИП-свидетелей обвинения на процессе по трагедии в ТЦ «Адмирал». Экс-главу управления судебных приставов по РТ Радика Ильясова и экс-прокурора Кировского района — тренера футбольной команды «Давыл» Равиля Вахитова ждут там уже второй год. Не допрошен и заочно арестованный по делу ОПС «Тукаевские» Анатолий Агрба, жена и приемная дочь которого до пожара получали 120 тысяч рублей в месяц на двоих за неработу в «Адмирале». О плотных связях семьи Агрба — Заляловых с рынком — в материале «Реального времени».

Водитель с парфюмерной фабрики вышел в авторитеты



Свидетельские показания 60-летнего уроженца Абхазии Анатолия Агрбы на «адмиральском» процессе пока не звучали. Ряд подсудимых выступили против, требуя обеспечить его явку. Впрочем, шансы на это не слишком велики — в прошлом году МВД Татарстана объявило Агрбу в международный розыск, его заочно арестовали по обвинениям в организации преступного сообщества «Тукаевские» и четырем вымогательства в особо крупном размере.

«Реальному времени» удалось ознакомиться с данными допросов семьи Анатолия Чотовича после пожара в ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек. На тот момент долей 50% в ООО «Заря» (фирма-арендатор ТЦ) владела Алла Залялова, приемная дочь Агрбы и супруга начальника отдела БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова (ныне арестованного по обвинению во взятке).

Общался с Агрбой в апреле 2015-го лично замруководителя первого отдела Следкома по РТ Алексей Андрушкевич в присутствии адвоката Тамази Кварацхелия (ныне также объявленного в федеральный розыск). На допросе свидетель представился безработным учредителем ООО «Сантос» (деятельность по складированию и хранению) и юридически не судимым.

В прошлом году МВД Татарстана объявило Агрбу в международный розыск, его заочно арестовали по обвинениям в организации преступного сообщества «Тукаевские» и четырем вымогательства в особо крупном размере



«Ни в каких преступных группировках не состою и не состоял. К группировке «Тукаевские» никакого отношения не имею», — заявил тогда свидетель Агрба. Он рассказал — в Казань из Абхазии приехал в 1984 году по приглашению знакомого Джгамадзе, устроился работать на парфюмерную фабрику «Аромат» водителем грузовика. Но был и побочный бизнес: «В ходе общения Джгамадзе втянул меня в криминальную деятельность, и в 1991 году я был осужден Верховным судом Татарстана». За вымогательство, мошенничество и кражу Агрбу посадили на 6 лет. Наказание отбывал сначала в менделеевской колонии, затем — в колонии-поселении в мамадышском поселке Дигитли.

Кредит Агрбы на «Адмирал»

После освобождения открыл несколько торговых точек недалеко от Центрального рынка, а в 1997-м учредил с двумя знакомыми ООО «Сантос». По уставу компания занималась розничной и оптовой торговлей, сдачей в аренду помещений под хранение овощей и фруктов. «У «Сантоса» есть земля и несколько ангаров в районе улицы Ямской, но в настоящее время они нерентабельны из-за запретов на работу рынков в центре Казани», — указывал в 2015-м бизнесмен Агрба.

На допросе он подтверждал знакомство с 1995 года с Гульгусейном Наджафовым, который имел свои торговые точки на «Центральном» рынке Казани — в торговом комплексе «Янтарь». Деловых отношений с ним не было до декабря 2011-го. Когда начали закрывать рынки, Наджафов предложил найти новое хорошее место вместо «Янтаря», попросил помощи и сказал, что рынком будет заниматься его сын — Гусейн Гахраманов. Тот в январе 2012-го рассказал Агрбе — нашел место под рынок на улице Клары Цеткин, на месте бывшего завода «Серп и Молот», планировал года через три начать выплату дивидендов.

«Я согласился помочь ему деньгами, так как посчитал идею прибыльной», — вспоминал допрашиваемый. В вопросы строительства и документации не вникал, поясняет он. Весной 2012-го оформил на «Сантос» кредит в «Банке Москвы» — 44 млн рублей под залог 1 га земли. На счет учрежденной Гахрамановым «Зари» перевел примерно 17 млн рублей. Пока «Адмирал» работал, «Заря» ежемесячно гасила по тому кредиту по 800 тысяч рублей, после пожара задолженность перед банком, со слов Агрбы, составляла 15 млн рублей.





Когда начали закрывать рынки, Наджафов (на фото) предложил найти новое хорошее место вместо «Янтаря», попросил помощи и сказал, что рынком будет заниматься его сын — Гусейн Гахраманов



Дочь и жена получали зарплату за то, что «числились»

В обмен на те вложения семья Агрбы и получила 50% в уставном капитале «Зари». «Я принял решение, что учредителем от меня будет моя дочь Залялова Алла», — пояснял Анатолий Чотович. Еще одним условием было фиктивное трудоустройство дочки и жены Агрбы экономистами — с зарплатой 50 и 70 тысяч рублей в месяц. При этом Алла Агрба и Наталья Халикова в ООО «Заря» не работали, а числились.

Также, по словам свидетеля, «числились» и получали зарплату его партнеры по «Сантосу» — Добролинский и Гумеров. При этом Анатолий Агрба убеждал следователя: «От деятельности ТК «Адмирал» ООО «Заря» я никакой прибыли не имел». Очевидно, не считая прибылью ежемесячный доход семьи в 120 тысяч рублей.

По словам свидетеля, в самом торговом комплексе до пожара он был пять раз. Обсуждал с Гахрамановым денежные вопросы. С представителями надзорных ведомств, в частности прокуратуры и МВД, по работе «Адмирала» никогда не общался. А еще не был знаком ни с директором представителя собственника здания — УК «АС Менеджмент» Робертом Хайруллиным (ныне подсудимым), ни с бенефициаром УК, миллиардером Алексеем Семиным (с которого сняли обвинения за «Адмирал»).

Зять-полицейский

На том же допросе Агрба упоминал мужа своей приемной дочки Ильнара Залялова, на тот момент начальника отдела по борьбе с оргпреступностью управления угрозыска МВД РТ (ныне арестованного по обвинению в получении взятки 500 тысяч рублей от фигурантов дела ОПС «Тукаевские»), и его брата — Динара. Последний работал замдиректора в ООО «Заря».

На том же допросе Агрба упоминал мужа своей приемной дочки Ильнара Залялова, на тот момент начальника отдела по борьбе с оргпреступностью управления угрозыска МВД РТ, ныне арестованного по обвинению в получении взятки 500 тысяч рублей от фигурантов дела ОПС «Тукаевские»



Как выяснило «Реальное время», начальника БОП Залялова допрашивали в 2015-м по делу «Адмирала». Тот рассказывал, что супруга Алла официально устроена в «Интехбанке», находится в декретном отпуске. По какой причине отчим решил сделать ее учредителем «Зари», Ильнар Залялов не знал: «Возможно, в качестве подарка, а возможно, боялся за свое здоровье». Зато был осведомлен о ежемесячной зарплате, с его слов — на карту поступали по 45 тысяч рублей за работу, которую жена не выполняла.

Алла Залялова подтверждала эту информацию следователям. Подчеркивала — о нарушениях пожарной безопасности в «своих» владениях ничего не знала и никогда не обращалась к мужу-полицейскому за помощью в организации деятельности «Зари». Вопроса — какие услуги приемного папы таким образом могли оплачивать коммерсанты — в протоколе допроса не было.

Как брат начальника БОП «шабашил» в «Адмирале»

Ильнара Залялова в суде по «Адмиралу» пока не допрашивали. Зато на прошлой неделе там побывал его брат, обвиняемый в посредничестве взятке на 25 млн рублей от фигурантов дела «Тукаевских». К трибуне свидетелей Динара Залялова в наручниках подвели два конвоира из полиции и оставались рядом на всем протяжении допроса. Из присутствующих в зале свидетель опознал Гумара — мусульманское имя бригадира рабочих Альберта Халикова, замдиректора «Зари» Николая Каекина, Рустема — Гусейна Гахраманова и его отца Наджафова.

«Я отвечал за снег… Как замдиректора был по хозяйственной части», — объяснил свою работу в «Адмирале» Залялов. Дальше прояснилось — кроме снега, была чистка ливневок на территории, обновление асфальта, поставка материалов для ремонта и собственно ремонт, например протекающей крыши. На которой, напомним, и начался пожар 11 марта 2015 года, когда рабочие использовали газовую горелку. На прямой вопрос, кто именно вызвал рабочих из бригады Альберта Халикова, Залялов отвечал уклончиво — мол, в тот день они пришли сами, а до этого были обращения по протечкам крыши — иногда текло так, что «поутру товар плавал». Также прозвучало — телефон Халикова Залялов узнал от Гахраманова.

На допросе Динар Залялов не обошел вопрос о своем брате: «При трудоустройстве и дальнейшей работе в «Адмирале» я с ним не контактировал. Какого-либо отношения к ТЦ он не имеет»



Бригаду Халикова свидетель в наручниках назвал «шабашниками», впрочем, дальше выяснилось, что и сам он работу в «Адмирале» начинал не вполне официально. В сгоревшей трудовой была запись — устроился в августе, но к работе приступил еще в апреле: «До августа я шабашил — завозил инертные материалы для благоустройства — песок, щебенку».

На допросе Динар Залялов не обошел вопрос о своем брате: «При трудоустройстве и дальнейшей работе в «Адмирале» я с ним не контактировал. Какого-либо отношения к ТЦ он не имеет. После пожара мне стало известно — его супруга является соучредителем «Зари».

***

В понедельник на заседании суда подсудимая Жанна Алпарова, экс-начальник межрайонного отдела УФССП по РТ, просила суд оформить принудительный привод на двух свидетелей обвинения — бывшего начальника УФССП по РТ Радика Ильясова и бывшего прокурора Кировского района Казани Радика Вахитова. «Нет оснований», — решил судья Феликс Сабитов. Напомним, судебный допрос экс-прокурора Казани Рафката Уразбаева стал одним из самых интересных на значимом процессе.

Дата следующего заседания Кировского райсуда Казани по трагедии в ТЦ будет зависеть от решения врачей — во вторник подсудимый Халиков лег на обследование перед давно запланированной операцией.