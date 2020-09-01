Премиальные проценты «Росгосстраха» утекли из Казани в Майами?

В аферах на 25,6 млн рублей обвинили татарстанских страховщиков, один из них — в бегах

Фото: Ирина Плотникова

ПАО СК «Росгосстрах» получило статус потерпевшего в Татарстане. В хищениях на 25,6 млн рублей «в сговоре с неустановленными лицами» обвинили трех топ-менеджеров татарстанского филиала страховой компании. Однако перед казанским судом предстали лишь двое. Третья на старте возбуждения дела скрылась за океаном, сообщают источники «Реального времени». По версии МВД и прокуратуры, группа наживалась на премиальных процентах, фальсифицируя участие в сделках по страхованию брокеров-посредников. Но денег у обвиняемых не нашли.

Решение арбитража Москвы обернулось ревизией в Казани



Перед Московским райсудом Казани по обвинению в уводе средств страховой компании «Росгосстрах» (РГС) предстали два нерядовых сотрудника татарстанского филиала. Бывший замдиректора филиала по партнерским продажам Ренат Хайруллин и бывший руководитель управлений по работе с финансовыми институтами и развитию партнерских продаж Ренат Шакиров вину не признают. Задержали обоих в мае 2019-го, на арест привезли лишь Шакирова. С тех пор он под стражей, а Хайруллин — под подпиской о невыезде, сообщил «Реальному времени» гособвинитель по делу, старший помощник прокурора Московского района Руслан Зайнуллин.

Согласно обвинению, к хищениям в РГС причастны и другие, в том числе неустановленные сотрудники самой потерпевшей компании. Причем, хищения были замаскированы так хорошо, что несколько лет руководство ни о чем не подозревало.

Поводом для внутренней проверки стало решение Арбитражного суда города Москвы, который 15 августа 2017 года взыскал с ПАО СК «Росгосстрах» 6,5 млн рублей в пользу ИП Марата Галяутдинова в Казани. Последний представил в суд действующий договор с РГС 2014 года и акты выполненных работ, согласно которым в 2017-м году Галяутдинов привлекал клиентов для страхования в данной компании, однако агентское вознаграждение за них не получил.

Бывший замдиректора филиала по партнерским продажам Ренат Хайруллин — под подпиской о невыезде

Решение арбитража московские юристы СК не оспорили, и лишь после списания средств по исполнительному листу в Казань ушла команда — проверить, насколько обоснованны были претензии частника. По результатам в июне 2018-го МВД Татарстана получило заявление о предполагаемом мошенничестве со стороны экс-главного менеджера отдела по работе с лизинговыми компаниями филиала РГС Аделины Сафиной, частника Марата Галяутдинова и директора компаний «Экострой» и «Геострой» Марселя Валиева.

По результатам расследования МВД пришло к выводу: по фиктивным актам о привлечении клиентов силами ИП, «Экостроем» и «Геостроем» выплачивались агентские вознаграждения до 25—32% от общей суммы премии, затем обналичивались и похищались. Вот только лжепосредники и обнальщики, к возмущению защиты, получили в деле статус свидетелей. По версии обвинения, липовые документы лепили сотрудники самой потерпевшей компании, и они же после обнала забирали деньги.

Общий ущерб по делу оценен в 25,6 млн рублей — по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ):

хищение 3,9 млн рублей с 1 января 2014 по 20 июля 2015 года — в качестве агентских вознаграждений по договорам РГС с лжеагентами «Экостроем» и «Геостроем» путем представления в РГС фиктивных актов о работе лжеагентов по реализации страховых полисов, ранее выполненной другими агентами и работниками самой страховой компании (обвиняются Шакиров в сговоре с неустановленными лицами, в том числе из числа работников филиала РГС)

с 1 января 2014 по 20 июля 2015 года — в качестве агентских вознаграждений по договорам РГС с лжеагентами «Экостроем» и «Геостроем» путем представления в РГС фиктивных актов о работе лжеагентов по реализации страховых полисов, ранее выполненной другими агентами и работниками самой страховой компании (обвиняются Шакиров в сговоре с неустановленными лицами, в том числе из числа работников филиала РГС) хищение 21,6 млн рублей с 1 января 2016 года по 23 апреля 2018 года — в качестве агентских вознаграждений за неоказанные услуги ИП Галяутдиновым (обвиняются Шакиров, Хайруллин, Сафина в сговоре с неустановленными лицами, в том числе из числа работников филиала РГС)

Интерпол беглянку Сафину пока не ищет

30 августа этого года Аделине Маратовне Сафиной стукнуло ровно 30. Где и как она отметила свой юбилей — неизвестно. В июне 2019-го сотрудники ГСУ МВД Татарстана заочно предъявили молодой женщине обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в сговоре с коллегами и неустановленными лицами, а также объявили ее в федеральный розыск. Согласно постановлению о розыске, по вызовам следователя Сафина не является, по адресу регистрации отсутствует.

К ноябрю того же года дело в отношении беглой следователи выделили в отдельное производство, однако с ходатайством в суд о ее заочном аресте так и не обратились. Между тем, ряд бывших коллег юбилярши уверяют — на старте следственных действий Аделина Маратовна покинула Россию и скрылась в США. Последний раз на связь выходила якобы из Майами — мирового курорта на побережье Атлантики. Правда, было это еще до пандемии коронавируса.



Ни у Хайруллина, ни у Шакирова под арест не попало ничего — силовики не нашли ни денег, ни имущества

Профиль Сафиной в соцсетях закрыт. По данным бывших коллег, компанию ей составила другая казанская «звезда страхования» Диля Сизова, к деятельности которой у руководства РГС и полиции также были серьезные претензии.

Заметим, что по делу Хайруллина — Шакирова — Сафиной страховая компания заявила гражданский иск на 25 млн 558 тысяч рублей. При этом ни у Хайруллина, ни у Шакирова под арест не попало ничего — силовики не нашли ни денег, ни имущества, которое могло быть приобретено за счет хищений.



А вот сбережений Аделины Маратовны как минимум хватило на полет за океан и обустройство. Источники «Реального времени» в МВД Татарстана уточнили — в международный розыск даму не объявили, поскольку ее точное местонахождение неизвестно. Хотя оперативная информация о Штатах у полиции имеется.

За время следствия ушел из жизни очень важный свидетель — бывший директор татарстанского филиала РГС Хамадеев.

«Уши» топов «Татгазинвеста» и откровения директора-номинала

Сегодня Московский райсуд Казани под председательством судьи Дмитрия Игонина продолжит допросы по данному делу. Обвиняемые на процессе пока не выступали. Комментировать свою позицию по делу «Реальному времени» на данной стадии отказались. Впрочем, нашему журналисту удалось побывать на допросе важных свидетелей обвинения — главного безопасника филиала «Росгосстраха» и номинального директора фирм, который не попал в число обвиняемых.

Самым кратким на прошлом заседании был допрос казанского предпринимателя, который знать не знает обвиняемых и фабулу дела. В 2013-м году он получил ипотечный кредит на двухкомнатную квартиру и застраховал это имущество и свою жизнь прямо в офисе Сбербанка. Через год по требованию кредитора перестраховался — уже в «Росгосстрахе», причем договор заключал вновь в офисе банка. Оплатил за это 1,5 тысячи рублей. И знать не знал, что в эту сумму входит комиссионное вознаграждение. Которое в его случае разделили банк, конкретный сотрудник РГС, а также ИП Галяутдинов и компания «Экострой».



Со слов Валиева, сторонние фирмы нужны были в том числе для обеспечения рабочих «Татгазинвеста» продуктами и стройматериалами

Свидетель сообщил суду — таких агентов не знает, в чем заключались их услуги — тоже. А на вопрос адвокатов уточнил — на тот момент его задачей было заключить договор, а какой процент кому отошел — неважно. По версии обвинения, именно на сделках с такими клиентами и наживалась преступная группа страховщиков, а с каждым фиктивным посредником комиссионное вознаграждение самого «Росгосстраха» уменьшалось.

Жарким выдался допрос экс-директора «Экостроя» и «Геостроя» Марселя Валиева. Он рассказал — доступа к счетам и печатям этих компаний не имел, их реальным учредителем да и руководителем был его одноклассник, давний приятель и непосредственный начальник Марсель Ганиев, на тот момент — финансовый директор ЗАО ИХК «Татгазинвест». Со слов Валиева, сторонние фирмы нужны были в том числе для обеспечения рабочих «Татгазинвеста» продуктами и стройматериалами, а заключать эти сделки сам с собой его одноклассник не мог. Нюанс в том, что оплаченные ЗАО поставки по факту осуществлялись на машинах этого же ЗАО. Валиев признался, что его приятель предоставлял технику «Татгазинвеста».

А вот объяснить гособвинителю и суду, что мешало ЗАО закупать продукты и материалы напрямую, без посредников, ответить не смог. Возможно все дело в том, что закупки осуществлялись в высокогорском ООО «Бакалейщик», соучредителем которого выступал бывший гендиректор и совладелец самого «Татгазинвеста» Рашит Сахапов. В 2018-м он признался в сокрытии денежных средств компании от налогообложения с ущербом для бюджета в 200 млн рублей и получил в качестве наказания по приговору уголовный штраф в 1 млн рублей. Приговор был вынесен через месяц после того, как сменивший вывеску «Татгазинвест» (ныне АО «Нефтегазстрой») вступил в процедуру банкротства. Впрочем, к делу страховщиков это отношения не имеет.

Первоначально на судебном допросе Марсель Валиев свидетельствовал — формально возглавляемые им фирмы никаких услуг по страхованию не оказывали. Более того, при предъявлении договоров и актов выполненных работ с его подписями заявил — подписи эти подделаны. Позже гособвинитель Руслан Зайнуллин с разрешения председательствующего огласил показания свидетеля со стадии предварительного следствия. И оказалось, следователям МВД Валиев признавался — его друг и начальник Ганиев предупреждал о возможной сделке с «Росгосстрахом», сказал — по счетам фирм «транзитом» пройдут некие деньги, к которым «Экострой» и «Геострой» отношения не имеют.



Гособвинитель Руслан Зайнуллин с разрешения председательствующего огласил показания свидетеля со стадии предварительного следствия

«Я это сказал, потому что Ганиев попросил меня сказать», — прокомментировал свои старые показания директор-номинал. После чего на него обрушился шквал вопросов со всех сторон — какие показания правдивы, получал ли он вознаграждение или угрозы от Ганиева за свои слова, почему врал следователю... Валиев настаивал — не врал и ничего не получал. В итоге судья объявил краткий перерыв, после которого от свидетеля прозвучало важное уточнение — разговор о «транзитных» деньгах РГС был, а перед допросом у следователя Ганиев лишь напомнил о нем.

Защита засветила, как подсудимые сами вскрыли аферу

На допросе директора-номинала защитники подсудимых обнародовали информацию — 24 октября 2019 года следователь выделил из «дела страховщиков» в отдельное производство материал в отношении Валиева, Ганиева, а также Рустама Шамсина (через ИП которого обналичивались агентские вознаграждения от РГС — по версии следствия) для доппроверки на предмет преступления по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность.

Адвокаты поинтересовались — допрашивался ли Валиев после вышеназванной даты, уведомлялся ли о возбуждении дела или об отказе в этом. После отрицательного ответа защита заявила ходатайство — запросить в МВД результат той самой дополнительной проверки. Однако получила отказ.

Почти 3 часа суд посвятил допросу руководителя группы экономической безопасности по Татарстану и Ульяновской области ПАО «СК «Росгосстрах» Айрата Гайнутдинова. Он поделился результатами внутреннего аудита, инициированного центральным офисом компании:

— Выяснилось, с ИП Галяутдиновым был заключен агентский договор, проценты отчислялись, а работы он не проводил. Заключением договоров занимались сами сотрудники «Росгосстраха»... «Экострой» и «Геострой» также работы не проводили, но вознаграждения получали.

Также главный безопасник филиала сообщил, что в Вахитовском районе Казани расследуется дело в отношении еще одного менеджера СК Дили Сизовой, приостановленное в связи с ее розыском

Кто был инициатором заключения агентских договоров с этими компаниями свидетелю неизвестно, но с его слов, перед подписанием обязательна проверка службой безопасности на уровне головного офиса. О роли подсудимых в предполагаемых хищениях Гайнутдинов ничего рассказать не смог. Но с его слов выходило, что на Шакирове и Хайруллине лежала проверка достоверности представленных актов выполненных работ перед их подписанием. А вот в подписании принимали участие и директора филиала.

Также главный безопасник филиала сообщил, что в Вахитовском районе Казани расследуется дело в отношении еще одного менеджера СК Дили Сизовой, приостановленное в связи с ее розыском. Проверку по действиям Сизовой и ее подруги Аделины Сафиной инициировал новый директор филиала, причем после того, как получил служебную записку от ныне обвиняемых Шакирова и Хайруллина. Именно они указали руководству на «трехслойные» договоры с липовыми агентами.

«У каждого нарушения, как говорил Берия, есть должность и фамилия. По чьей вине в коммерческом обороте РГС оказались компании, которые не занимались страхованием?», — попытался выяснить адвокат Шакирова Равиль Туктаров. «Не знаю, кто их привел, но почему-то они [компании] оказались агентами партнерского канала, значит руководители отвечают», — ответил Гайнутдинов, отметив, что таковым в партнерском канале был подсудимый Хайруллин.

Немало вопросов важному свидетелю прозвучало и от подсудимых. Их интересовали нюансы формирования тарифов вознаграждений, заключения договоров и почему РГС не оспаривал решение арбитража о взыскании 6,5 млн рублей в пользу ИП Галяутдинова. Свидетель отвечал — юрист СК при рассмотрении дела в первой инстанции сработал недобросовестно, иначе компания не проиграла бы дело, а позже по нему истек срок давности.

«По чьей вине в коммерческом обороте РГС оказались компании, которые не занимались страхованием?», — попытался выяснить адвокат Шакирова Равиль Туктаров

В финале заседания защита заявила ходатайство об истребовании у потерпевшей страховой компании пакета отсутствующих в деле документов. В том числе — актов ревизии 2016 года по действиям сотрудницы Сизовой, письма из компании «Лизинг-трейд» с просьбой произвести выплаты агенту ИП Галяутдинову. Суд изучил список и попросил его дополнить конкретными датами и информацией о содержании указанных документов. Защита обещала внести коррективы к следующему заседанию. Но уточнила — ранее на адвокатский запрос по данным документам был получен отказ со ссылкой на коммерческую тайну.