В Казани построят новый СИЗО с лифтами и горячей водой

Сегодня УФСИН по РТ рассекретил место строительство нового следственного изолятора в Казани. Сейчас решается вопрос по отводу 15 га в 500 метрах от городской застройки на улице Химиков в Московском районе.

Составлено техзадание на выполнение проектных работ, исполнителя определят по итогам аукциона. Поступление средств из федерального бюджета ожидается в ближайшее время, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Напомним, в апреле 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018—2026 годы)». Документ опубликован пресс-службой правительства. Согласно программе в Казани к 2026 году должен быть построен изолятор на 930 мест, причем первый комплекс на 500 мест уже к 2024 году.

По техзаданию, новый СИЗО будет не выше 4 этажей, на одного арестанта будет приходиться не менее 4 квадратных метров жилой площади, а в камеры будет проведена горячая вода. Передвижение подследственных и осужденных лиц внутри учреждения будет осуществляться по специальным переходным закрытым галереям на уровне третьего этажа, также СИЗО будет оборудовано лифтами.

Планируется, что новый следственный изолятор заменит ныне действующий СИЗО-1, являющийся памятником архитектуры и находящийся в охранной зоне Казанского кремля, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее руководство УФСИН по Татарстану предлагало решать проблему перегруженности СИЗО за счет вывоза арестантов в соседние регионы.