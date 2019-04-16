ВИП-пристав Татарстана надеется на второй оправдательный приговор?

В последнем слове в суде Сергей Плющий не признал вины в получении взятки

Фото: Ирина Плотникова

Приговор заместителю главного пристава Татарстана Сергею Плющему, по предварительным данным, вынесут в пятницу. Напомним, замглавы УФСПП по РТ обвиняют уже второй раз (по первому уголовному делу он оправдан) в превышении полномочий и получении взятки 100 тыс. рублей в 2015 году за снятие запрета регистрационных действий на квартиру должника. Обвинение просит для него 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Сегодня в своем последнем слове Плющий опять заявил, что не совершал преступлений, а все обвинение построено на «каких-то догадках и нестыковках», подробнее — в материале «Реального времени».

«Должностные обязанности выполнял строго в соответствии с законодательством»

Замглавы УФСПП по РТ Сергей Плющий сегодня в Вахитовском суде Казани выступил с последним словом в рамках второго уголовного дела, по которому его обвиняют в превышении полномочий и получении взятки 100 тыс. рублей в 2015 году за снятие запрета регистрационных действий на квартиру должника. Гособвинитель запросил для него 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, но подсудимый по-прежнему настаивает на невиновности:

— Преступлений я не совершал, свои должностные обязанности выполнял строго в соответствии с законодательством, а также регламентирующими нашу деятельность документами. Больше мне сказать нечего. Все обвинение построено на каких-то догадках, нестыковках и так далее. Прошу вас оправдать меня, — обратился в последнем слове к суду сегодня Плющий.

Напомним, ранее заместитель главного пристава РТ уже был оправдан Вахитовским судом по первому делу о превышении полномочий с незаконным закрытием исполнительных производств, и этот приговор узаконил Верховный суд РТ. То дело родилось из проверок прокуратуры, МВД и Следкома, но рассыпалось в суде, когда свидетели массово стали отказываться от показаний и утверждать — на них давили; по словам обвинения, давил Плющий, однако суды двух инстанций поверили показаниям самих свидетелей.

Как продали квартиру с обременением

По версии обвинения, второе преступление Плющий совершил в должности начальника Советского РОСП в 2015 году при следующих обстоятельствах. В феврале того года его отделом в отношении должника Ахунова Э.В. был введен запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Вскоре Ахунов купил квартиру на пр. Победы. Росреестр зарегистрировал его право собственности и ввел запрет на регистрационные действия, как того и требовали приставы.

Ахунов знал, что если не будет погашать долги добровольно, купленную квартиру арестуют и принудительно продадут. Следствие считает, что тогда-то у него и возник умысел перепродать квартиру самому и похитить средства потенциальных покупателей. Но сначала нужно было снять запрет на регистрационные действия. Якобы с просьбой посодействовать в этом Ахунов обратился к знакомому Петрову П.В., тот обратился к своему знакомому — Хлхатяну Э.С., последний согласился помочь, запросив для передачи взятки должностным лицам Советского РОСП 100 тысяч.

Как полагает следствие, в сентябре-декабре 2015 года (более точная дата не установлена) Ахунов передал деньги Петрову, тот — Хлхатяну, а последний в служебном кабинете начальника Советского РОСП отдал их Плющему. По версии обвинения, начальник отдела действовал из корыстных побуждений, используя свои должностные полномочия, с целью неосновательного обогащения, поручил подчиненным снять запрет на регистрационные действия с недвижимостью должника, хотя знал, что законные основания для этого отсутствуют.

В итоге запрет был снят, на квартиру нашелся покупатель — Мифтахов М.Ф. Проверив отсутствие обременений, он, ничего не подозревая, 22 января 2016 года встретился с Ахуновым в «Пятерочке» и купил жилье за 2,5 млн рублей. При попытке оформить квартиру в собственность Мифтахов получил отказ, так как в ЕГРП всплыла запись о запрете на совершение регистрационных действий. Обвинение считает, что Плющий своими действиями подорвал авторитет органов исполнительной власти в глазах граждан и дискредитировал Советский РОСП, в результате чего Мифтахову причинен значительный ущерб в размере 2,5 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Взял конверт у Хлхатяна

Доказывая вину Плющего, следствие ссылается на показания самого подсудимого от 21 марта прошлого года. У пристава Мухаметгалиевой С.А. тогда в работе было исполнительное производство о взыскании с Ахунова Э.В. задолженности на 600 тыс. рублей. В рамках этого производства и был установлен запрет на любые сделки с имуществом должника.

Как пояснял Плющий, к нему обратился представитель Ахунова Э.В. — Шамсутдинов И.И., который предложил способ погашения долга путем продажи квартиры самим Ахуновым. Мол, если глава Советского РОСП разрешит приставам-исполнителям приехать в Росреестр РТ, чтобы присутствовать при сделке, долг будет там же погашен путем принятия от Ахунова на квитанционную книжку денег, которые он получит от покупателей квартиры. После этого пристав, получив средства, должен будет передать в Росреестр постановление об отмене запрета на регистрационные действия. В целях скорейшего исполнения судебного решения Плющий, дескать, и согласился с этим предложением, пригласил пристава Мухаметгалиеву, объяснил ей алгоритм действий.

В дальнейшем, примерно 22 декабря 2015 года, Шамсутдинов с Мухаметгалиевой поехали в Росреестр, по истечении 2—3 часов пристав сказала, что сделка не состоялась по причине того, что покупатель квартиры отказался передавать деньги, пока не будет снят запрет, и она приняла решение передать это постановление в Росреестр, зная, что второй запрет — субъектный запрет, будет действовать. Следующую встречу по продаже квартиры назначили через 2—3 дня, которые нужны для снятия запрета, но сделка снова не состоялась. Поэтому Мухаметгалиева зарегистрировала в Росреестре постановление о запрете любых сделок с квартирой. При этом почему запрет на регистрационные действия, поданный в декабре 2015 года, был проигнорирован Росреестром РТ, Плющий объяснить следствию не смог.

Позднее Плющий показал, что никаких денег в качестве взятки не получал, Хлхатяна и Петрова не знает и никогда с ними не общался. Ахунов признался Мифтахову, что за ним есть долги, и вернул ему 700 тыс. рублей. Хлхатян, посредник при передаче взятки Плющему, в своих показаниях сообщил, что примерно в ноябре 2015 года прошел в кабинет начальника Советского РОСП, попросив снять запрет на сделки с квартирой Ахунова. Плющий якобы поручил написать заявление на его имя. При второй встрече свидетель повторил просьбу, положив на стол конверт со 100 тыс. рублей. По его словам, Плющий взял конверт и сообщил, что вопрос будет решен, через некоторое время Петров дал знать о снятии запрета. В ходе очной ставки Хлхатян подтвердил показания о передаче им Плющему взятки.

Заместителя главного пристава РТ обвиняют в превышении должностных полномочий и взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Сегодня судья Марсель Ахметшин предварительно сообщил, что приговор ВИП-приставу вынесут в пятницу.