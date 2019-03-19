Оправданный ВИП-пристав Татарстана: «Преступлений я не совершал»

В Верховном суде Татарстана и обвинение, и защита заявили о давлении на свидетелей по делу Сергея Плющего

Фото: Ирина Плотникова

Победу в противостоянии с коллегами-силовиками одержал сегодня действующий заместитель главного судебного пристава Татарстана Сергей Плющий. Первое уголовное дело против него родилось из проверок прокуратуры, МВД и Следкома, но рассыпалось в суде, когда свидетели массово стали отказываться от показаний и утверждать — на них давили. Сегодня в Верховном суде РТ из уст гособвинителя прозвучало — давил Плющий, однако суды двух инстанций поверили показаниям самих свидетелей. «Реальное время» — о деталях процесса и втором уголовном деле оправданного.

«Шесть свидетелей одновременно поменяли показания»



Месяц назад Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор Вахитовского суда Казани по делу ВИП-страховщицы Дарьи Алякиной. Сегодня другой оправдательный вердикт того же суда апелляционная тройка судей признала законным.

Напомним, замглавы УФССП по РТ Сергей Плющий попал под следствие в 2017 году. Прокуратура установила — он может быть причастен к массовому закрытию 7 тысяч исполнительных производств, найденных на свалке. Следком заподозрил Плющего в превышении должностных полномочий в 2013— 2015 годах по 60 исполнительным производствам Советского РОСП. В дошедшем до суда деле осталось лишь 49 производств, потерпевшим признали Пенсионный фонд, который, по версии обвинения, не получил от должников страховые взносы на 500 тысяч рублей.

Плющий вину не признавал с первого дня, был готов пройти детектор лжи и 30 января 2018 года был оправдан Вахитовским судом «за отсутствием состава преступления». Представитель прокуратуры РТ Марат Нуриев сегодня просил отменить этот приговор как незаконный, и вернуть дело на повторное рассмотрение в райсуд.

Представитель прокуратуры РТ назвал неправильной оценку измененных показаний и оценку судом представленных документов, которые «привели суд к неправильным выводам о необходимости оправдания Плющего»



— Судом не дана надлежащая оценка изменению показаний свидетелей, — сообщил Нуриев, сославшись на протоколы допросов тех сотрудников УФССП, что в суде отказались от своих слов. — Шесть свидетелей одновременно изменили показания, что явно указывает — на них было оказано воздействие. И это воздействие, как справедливо указано в апелляционном представлении, было оказано именно их бывшим руководителем Плющим.

Представитель прокуратуры РТ назвал неправильной оценку измененных показаний и оценку судом представленных документов, которые «привели суд к неправильным выводам о необходимости оправдания Плющего». Претензии стороны обвинения поддержал Ринат Гамиров из потерпевшего Пенсионного фонда.

«Давление на них оказывали следственные органы»

Оправданный Сергей Плющий ответил на обвинения в давлении предельно четко:

— Данное уголовное дело рассматривалось [Вахитовским судом] дважды и в разных составах [суда] (до решения направить дело прокурору и после, — прим. ред.). И эти люди дважды в суде говорили, что давление на них оказывали следственные органы, а в суде они говорят правду и без давления. Это неоднократно выяснялось судом.

Приговор суда Плющий назвал законным и правильным: «Преступление я не совершал, за время работы в службе судебных приставов действовал только на основании закона». Отметим, что тем самым замглавы УФССП по РТ ответил и на претензии гособвинения по второму делу о взятке и превышении полномочий. Это дело также рассматривает Вахитовский райсуд.

Заявление стороны обвинения о возможности давления Плющего Газизуллин назвал необоснованным предположением



Тему давления в своей речи продолжил адвокат оправданного Артем Газизуллин. По его словам, громоздкое обвинение его клиенту можно сформулировать в одном предложении — «давал указание незаконно закрывать исполнительные производства». Вопрос — давал или нет — защитник назвал ключевым. А вывод райсуда «о недоказанности наличия таких указаний Плющего» — обоснованным. По словам адвоката, суд первой инстанции выяснил, почему группа свидетелей отказалась от показаний, и сопоставил их слова с выступлениями десяти других свидетелей, что и ранее отрицали незаконные директивы по закрытию производств.

Заявление стороны обвинения о возможности давления Плющего Газизуллин назвал необоснованным предположением. Которое, по его мнению, противоречит фактам: «Сторона обвинения сделала вид, что не расслышала слов, например, Бабаевой и Гинатуллиной — об оказанном на них давлении. И вместо того чтобы принять меры прокурорского реагирования, вновь ссылается на протоколы их допросов, полученные при применении силы...»

Защитник отдельно остановился на допросах уволенной по отрицательным мотивам пристава Федотовой. Та связывала свое увольнение с конфликтной ситуацией вокруг уголовного дела Плющего, но тоже поменяла показания и дважды заявила суду — Плющий указаний закрывать производства не давал.

Защита атаковала цифрами

Адвокат просил оставить оправдательный приговор в силе, хотя заявлял, что можно было бы «подискутировать с основанием для оправдания — «за отсутствием состава» или «за отсутствием события». Он отметил, все исполнительные производства по делу не были подписаны должностным лицом и потому не имели юридической силы. Сфальсифицированные неизвестно кем записи в автоматизированной информационной системе не добавляют им законности.

По мнению Газизуллина, правовые последствия в связи с фиктивным окончанием ИП не наступили — сторонам не направлялись документы об окончании производств. Более того, в период расследования по 15 из 49 исполнительным производствам задолженность по страховым взносам погасили полностью, еще по семи — частично. Еще по одному производству долг был уплачен еще до возбуждения уголовного дела. То есть никакого ущерба государству и дезорганизации работы органов государственной власти нет.

После такого разгромного выступления защиты вывод Верховного суда РТ — оставить приговор в силе — был ожидаем. Фото Олега Тихонова

Также адвокат процитировал доводы Вахитовского суда о недоказанности влияния 49 якобы оконченных исполнительных производств на оценку эффективности работы отдела приставов и получение лично Плющим материальных и нематериальных выгод. Из 104 тысяч оконченных в 2015-м году производств Советского РОСП следствие предъявило Плющему 40 как незаконные. «Каким образом эти 0,038 процента от общего количества производств могли повлиять на показатели работы? Этого в материалах дела не найдем», — комментирует цифры Артем Газизуллин.

Далее защитник привел еще несколько показателей:

2014 год — окончены 101 тысяча 150 производств, по делу проходят восемь (0,007%).

2013 год — окончены 70 тысяч производств, по делу Плющего — одно.

Возражений от гособвинения и представителя потерпевшего фонда не последовало. Последний не стал даже комментировать ситуацию с повышением задолженности. После такого разгромного выступления защиты вывод Верховного суда РТ — оставить приговор в силе — был ожидаем.