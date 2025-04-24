Егор Тарнавский: «Предложение возглавить Новошешминский район было максимально неожиданным»

Экс-замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана — о ближайших планах на новом посту

Фото: Михаил Захаров

Сегодня стало известно, что 36-летний Егор Тарнавский, занимавший должность замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана, возглавит Новошешминский район республики. Пока он назначен исполняющим обязанности руководителя исполкома, после ему предстоит стать депутатом муниципального совета, а затем — главой района. «Процедурно это проходит так», — объяснил Егор Тарнавский в интервью «Реальному времени». Подробнее о его планах — в нашем материале.

«Прежде всего — удержать результаты, которые район показывает сейчас»

— Егор Александрович, добрый день! Поздравляем вас с назначением. Ожидали ли вы, что возглавите Новошешминский район?

— Честно говоря, предложение было максимально неожиданным. В свое время, до 2018 года, я работал в Дрожжановском районе на должности заместителя руководителя исполнительного комитета по экономическим вопросам. На тот момент я не представлял свою жизнь без муниципальной службы. Если бы предложение поступило в те годы, это было бы, наверное, как-то более ожидаемо. Но в связи с тем, что я почти семь лет проработал на государственной службе в должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Татарстана, конечно, предложение возглавить один из районов было неожиданным. Особенно Новошешминский, который по всем рейтингам занимает одни из лидирующих позиций в нашей республике. Думаю, мой опыт как муниципальной, так и государственной службы позволит дальше воплощать свои идеи, использовать знания именно на благо района.

— Вы сменяете настоящего аксакала: Вячеслав Михайлович Козлов возглавлял район с 2010 года. В каких направлениях вы хотели бы продолжить его политику, а в каких — привнести перемены?

— В связи с тем, что я здесь только первый день, мне необходимо максимально быстро и оперативно вникнуть во все вопросы, во все показатели района. Прежде всего я ставлю своей задачей удержать те высокие результаты, которые район показывает сейчас, сохранить то, что уже сделано. Когда я проведу некий анализ, детально вникну в деятельность, то буду дальше созидать на благо развития района, понимая точки роста. Но первостепенная задача — удержать то, что есть.

Вячеславу Михайловичу — слова исключительно огромного уважения и благодарности. Принял он меня очень тепло, передал все дела по-отечески, я ему особо благодарен. Всегда ставил его себе в пример. Когда я работал на муниципальной службе, он уже возглавлял район, прямо говорил об обыденных, насущных проблемах, которые есть у муниципальных образований. Следовать его примеру и двигаться дальше поступательно и созидательно — такие задачи я перед собой ставлю.

«Одна из первоочередных задач — взаимодействие с крупными компаниями, местными предпринимателями»

— Вы уже сказали, что Новошешминский район занимает лидирующие позиции во многих рейтингах. В частности, в рейтинге социально-экономического развития муниципального образования у него девятое место. Вы сказали о важности удержания результата — на каких именно направлениях сосредоточитесь в первую очередь?

— Разумеется, это сельское хозяйство, социально-экономическое развитие, инфраструктурное развитие. Большую поддержку району оказывают нефтяные компании. Одной из своих первоочередных задач я вижу налаживание взаимодействия именно с крупными компаниями, местными предпринимателями, ну и, конечно, сельскохозяйственными формированиями. Я считаю, что исключительно комплексная работа вместе с активом района, предприятиями и жителями позволит двигаться дальше к поставленным задачам и целям.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

У меня за плечами, может быть, не такой колоссальный багаж государственной службы. Но Александр Валерьевич Шадриков — это тоже один из тех руководителей, на которых я всегда равняюсь. В Министерстве экологии много было сделано на благо нашей республики. Мы всегда занимали лидирующие позиции на территории России. Та работа, которая ведется в Татарстане, должна быть спроецирована и на Новошешминский район. Будем искать точки роста, развития.

Огромная поддержка исходит от раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Я никоим образом не должен подвести своих руководителей за то доверие, которое мне в моем возрасте было оказано. Это высокая честь.

— А какие основные проблемы, на ваш взгляд, сейчас стоят перед районом?

— В первый день сложно сказать, какие есть проблемы, нужно все-таки провести анализ. Немного поработаю и в ближайшее время с большим интересом расскажу вам, какие вижу точки роста.