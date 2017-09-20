Управление Федеральной службы судебных приставов по РТ
Общая информация
Управление Федеральной службы судебных приставов по РТ - федеральный орган исполнительной власти и осуществляет функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.
Задачи УФССП России по Республике Татарстан:
1) обеспечение организации установленного порядка деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов, находящихся на территории Республики Татарстан;
2) организация принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также других органов, предусмотренных законодательством РФ об исполнительном производстве ;
3) исполнение постановлений суда о принудительном выдворении иностранных граждан, лиц без гражданства за пределы Российской Федерации;
4) управление районными, межрайонными и специализированными отделами.
Руководитель в РТ - Ильясов Радик Мударисович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Р.Яхина, 3
- Телефон: (843) 292-18-31
- Email: mail@r16.fssprus.ru
- Сайт: www.r16.fssprus.ru
Дата последнего обновления: 20.09.2017