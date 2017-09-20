Управление Федеральной службы судебных приставов по РТ

Общая информация

Управление Федеральной службы судебных приставов по РТ - федеральный орган исполнительной власти и осуществляет функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.

Задачи УФССП России по Республике Татарстан:

1) обеспечение организации установленного порядка деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов, находящихся на территории Республики Татарстан;

2) организация принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также других органов, предусмотренных законодательством РФ об исполнительном производстве ;

3) исполнение постановлений суда о принудительном выдворении иностранных граждан, лиц без гражданства за пределы Российской Федерации;

4) управление районными, межрайонными и специализированными отделами.

Руководитель в РТ - Ильясов Радик Мударисович

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