Верховный суд РТ утвердил второй оправдательный приговор ВИП-приставу Плющему

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Сегодня вступил в силу второй оправдательный приговор замглавы УФССП по РТ Сергею Плющему. Верховный суд Татарстана в апелляции отказал прокуратуре в пересмотре его дела, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, 19 апреля 2019 года Вахитовский суд признал недоказанными обвинения Плющего в получении взятки 100 тысяч рублей и превышении должностных полномочий ради снятия запрета регистрационных действий с квартиры должника. Подсудимый эти преступления отрицал, к противоречивым показаниям ключевого свидетеля райсуд отнесся критически.

Приговор был оспорен гособвинением, однако оснований для его отмены и пересмотра дела Верховный суд РТ не нашел.

Ранее Плющий был оправдан Вахитовским судом Казани по истории с закрытием исполнительным производства о взысканиях в Пенсионный фонд. Этот приговор вступил в силу в марте 2019 года.