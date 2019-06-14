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Верховный суд РТ утвердил второй оправдательный приговор ВИП-приставу Плющему

11:23, 14.06.2019 2
Верховный суд РТ утвердил второй оправдательный приговор ВИП-приставу Плющему
Фото: "Реальное время"

Сегодня вступил в силу второй оправдательный приговор замглавы УФССП по РТ Сергею Плющему. Верховный суд Татарстана в апелляции отказал прокуратуре в пересмотре его дела, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, 19 апреля 2019 года Вахитовский суд признал недоказанными обвинения Плющего в получении взятки 100 тысяч рублей и превышении должностных полномочий ради снятия запрета регистрационных действий с квартиры должника. Подсудимый эти преступления отрицал, к противоречивым показаниям ключевого свидетеля райсуд отнесся критически.

Приговор был оспорен гособвинением, однако оснований для его отмены и пересмотра дела Верховный суд РТ не нашел.

Ранее Плющий был оправдан Вахитовским судом Казани по истории с закрытием исполнительным производства о взысканиях в Пенсионный фонд. Этот приговор вступил в силу в марте 2019 года.

ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:49
    Молодец. Отстоял свое честное имя офицера!!!
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  • Анонимно 11:54
    Сколько же времени человека мучили незаконным возбуждением уголовных дел, крови попили немало! Сергей Станиславович, очень рады за Вас! Никогда не сомневались в Вашей порядочности и честности!!!
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