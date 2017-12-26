Обвиняемый зам главного судебного пристава Татарстана заступился за «Навальную»

Мятежного сотрудника УФССП по РТ Алпарову оставили под домашним арестом с новыми делами «о повышении авторитета перед Вагизом Мингазовым»

Фото: Ирина Плотникова

Финальный ущерб по делу заместителя главного судебного пристава Татарстана Сергея Плющего составил чуть больше 500 тысяч рублей. В ближайшие часы его дело может быть направлено в суд. Сам обвиняемый в превышении должностных полномочий сегодня убеждал Верховный суд Татарстана, что заинтересован в этом больше всех. На протяжении четырех лет Плющий давал подчиненным указания закрывать по 20—50 исполнительных производств, считает следствие. Тем временем в деле нет и 50 незаконно закрытых производств. Свою невиновность надеется доказать и коллега Плющего — Жанна Алпарова, ранее получившая прозвище Навальной. Подробности — в материале «Реального времени».

Плющий: «Надеюсь отстоять свое честное имя»



К залу президиума Верховного суда РТ обвиняемые коллеги — заместитель главного судебного пристава РТ Сергей Плющий и отстраненная от должности начальника межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Жанна Алпарова подошли вместе. Хотя первый находится на свободе, а вторая — под домашним арестом. Освобождение Плющего оспорила прокуратура, считая, что Советский райсуд Казани 12 декабря необоснованно отказался продлевать срок домашнего ареста обвиняемого в тяжком преступлении — превышении должностных полномочий.

В разговоре с «Реальным временем» VIP-пристав сообщил, что следствие завершено, но в суд его дело пока не направлено. Сейчас оно находится на изучении в прокуратуре РТ. Сергей Плющий отметил, что за время расследования объем обвинения уменьшился с 60 до 40 незаконно, по версии следствия, закрытых по его указанию исполнительных производств. Впрочем, по данным «Реального времени», в деле пристава фигурируют 48—49 производств о взыскании задолженности по взносам в Пенсионный фонд на сумму полмиллиона рублей с небольшим. Правда, следствие считает, что обвиняемый незаконно ставил каждому из подчиненных планку — закрывать до 50 дел в день.

Верховный суд РТ оставил Плющего на свободе. Фото Максима Платонова



«Никаких 10 тысяч производств там нет», — комментирует Плющий. Состава преступления за собой обвиняемый не видит. Преследование своей коллеги Жанны Алпаровой он также считает незаконным: «Там нет уголовной составляющей. Есть решения арбитражных судов, которые выполнялись. Но, видимо, кому-то это надо было. Так же, как надо было с помощью журналистов облить грязью Ильясова (руководитель УФССП по РТ, — прим. ред.). Надеюсь, в этом разберутся».

На заседании суда Плющий выразил свое отношение к уголовному делу подробней. Отметил, следствие уже окончено, доказательства уже собраны. «Повлиять на это я не могу и не пытался даже», — подчеркнул он. Довод следствия о возможности бегства он считает надуманным: «Я никуда не собирался убегать. У меня двое детей несовершеннолетних. И я еще до сих пор убежден и уверен, что я в этом предъявленном обвинении никак не задействован и не виновен».

Представитель прокуратуры РТ Айрат Атнагулов настаивал на отмене решения райсуда и заключении обвиняемого под домашний арест. Адвокат пристава Рамиль Валиев просил признать решение об освобождении законным. Сам обвиняемый в финальном выступлении повторил, что преступления с дачей незаконных указаний закрывать исполнительные производства не совершал и убеждал в этом следствие с первого дня.

— Я своей позиции не изменил, и самое главное, что ход следствия этого тоже не изменил! Наоборот, в мою сторону все поворачивается и говорит о том, что я не совершал этого преступления, — сказал Сергей Плющий. — Поэтому я в любом случае хочу, чтобы уголовное дело ушло в суд и я там отстоял свое честное имя.

В Следкоме считают, что Алпарова сокрыла три уведомления должников о начале исполнительного производства, что привело к отмене в арбитраже трех постановлений о взыскании с этих должников исполнительных сборов



Пять дел с общим ущербом свыше 30 млн рублей

Верховный суд РТ оставил Плющего на свободе, тот, выйдя из зала заседания, перед уходом попрощался с Жанной Алпаровой. Ей рассмотрения своей жалобы на продление домашнего ареста пришлось ждать еще больше часа.

Напомним, под домашним арестом экс-начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РТ Алпарова находится с 3 ноября. Днем ранее, в профессиональный праздник приставов, ее задержали по подозрению в превышении должностных полномочий с арестом имущества по скандальному делу iBOX. Однако позже 11-й апелляционный арбитражный суд признал действия приставов отдела Алпаровой законными, а потерпевшего, по версии Следкома РТ, предпринимателя Рамиля Ямалова, якобы лишившегося за время ареста имущества на 27 млн рублей, и вовсе — продавцом контрафакта.

Оценку позиции арбитража следователи до сих пор не дали. Зато возбудили в отношении Алпаровой еще одно дело по той же 286-й статье УК РФ в связи с отменой ею, как начальником отдела, постановления о взыскании в бюджет РФ исполнительного сбора в 1,4 млн рублей (7% от суммы) с ООО «Ясная Поляна» в 2016 году. Еще три дела о превышениях Следком по РТ возбудил 29 ноября, перед продлением срока домашнего ареста Алпаровой. На преступления, как полагают следователи, она пошла из желания «повысить свой авторитет перед Вагизом Василовичем Мингазовым» (экс-руководитель обанкротившегося холдинга «ВАМИН», ныне депутат Госсовета РТ). В Следкоме считают, что, преследуя эту цель, Алпарова сокрыла три уведомления должников о начале исполнительного производства, что привело к отмене в арбитраже трех постановлений о взыскании с этих должников исполнительных сборов. В результате в бюджет РФ не поступило 191 тысяча 657 рублей от должника Мансура Зариповича Гарифзянова и еще 2 млн 414 тысяч рублей (два сбора по 1 млн 207 тыс.) от должницы Франгизы Зариповны Мингазовой.

Кем эти люди приходятся экс-главе «ВАМИНа», в постановлениях следствия не указано. Не знают этого и адвокаты Алпаровой. По их словам, допрос подследственной по этим делам до сих пор не проводился. Хотя прошел без малого месяц. Впрочем, минимум деловые связи Мингазовой и Гарифзянова с «ВАМИНом» прослеживаются легко. Так, первая в 2006 году предоставила агрохолдингу в займ аж 52 млн рублей, а осенью 2012-го получила назад 17,5 млн рублей. Позже арбитражный суд по иску конкурсного управляющего признал возврат средств в обход реестра кредиторов незаконным и обязал Мингазову вернуть миллионы. Именно за неисполнение этого судебного решения в добровольном порядке с Франгизы Зариповны взыскивали исполнительный сбор. Правда, почему-то два раза.

Что до Мансура Зариповича — возможно, брата вышеназванной дамы, то он был мелким партнером «ВАМИНа» в двух арских компаниях — «Заготовитель» и «Кинер». Доля холдинга в уставном капитале была 96% и 99% соответственно, а у Мансура Гарифзянова только 0,72% и 0,5%. В 2012 году Гарифзянова решением Арбитражного суда РТ также обязали вернуть в конкурсную массу «ВАМИНа» 2,7 млн рублей, а позже за неуплату потребовали еще и исполнительный сбор в размере 191 тысячи. Общий ущерб по пяти делам на сегодняшний день составляет более 30 млн рублей. Обвинение по всем эпизодам Алпаровой предъявили 10 декабря.

Даже последний довод обвиняемой и защиты, что вместе с лишившейся зарплаты матерью под домашним арестом фактически находятся трое малолетних детей, без каких-либо пособий от государства и алиментов, на позицию суда вновь не повлиял



Алпарова: «Надеюсь доказать свою невиновность!»

Начала заседания Жанне Алпаровой пришлось ждать почти три часа. Но результат не достигнут — до 1 февраля ее оставили под домашним арестом. Вникать в обстоятельства арбитражных дел и доказанности обвинений, как просила «пристав в законе», Верховный суд РТ не стал. Хотя слушал Алпарову не перебивая.

— По поводу того, что я могу скрыться от органов следствия — это бред полный, — заявила обвиняемая. — У меня два года шло следствие по «Адмиралу» (уголовное дело о пожаре в одноименном ТЦ, — прим. ред.). Я не скрывалась. На суд хожу и ни разу не срывала процесс, даже по болезни детей. Надеюсь доказать свою невиновность!

Дальше Алпарова прошлась по двум первым эпизодам, фигурирующим в постановлении Советского райсуда Казани, и вновь упрекнула следствие в попытке упредить решение арбитража при возбуждении дела о причинении ущерба предпринимателю Ямалову на 27 млн рублей. На момент ареста имущества Ямалова его принадлежность еще не была определена, лишь в ноябре 11-й апелляционный арбитражный суд признал его контрафактом и обязал уничтожить, сообщила Верховному суду Жанна Алпарова.

Однако даже последний довод обвиняемой и защиты, что вместе с лишившейся зарплаты матерью под домашним арестом фактически находятся трое малолетних детей, без каких-либо пособий от государства и алиментов, на позицию суда вновь не повлиял. До 1 февраля 2018 года «пристава в законе» оставили под домашним арестом.