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В Минстрое Татарстана объяснили рост цен на отопление

12:34, 12.01.2021
В Минстрое Татарстана объяснили рост цен на отопление
Фото: pixabay.com

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов утверждает, что рост цен на отопление происходит из-за холодной погоды.

«Казанцы привыкли к мягким зимам, — заявил он. — И забыли о том, что при -20 тепла потребляется гораздо больше, чем при 0 градусах», — отметил он.

Ранее татарстанцы пожаловались на рост платежей за отопление. Так, жительнице Альметьевска Римме Фаттаховой начислили плату за отопление в размере 5,4 тыс. рублей. В управляющей компании заметили, что из-за сильных холодов был большой расход теплоносителей на жилые дома.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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