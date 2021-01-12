В Минстрое Татарстана объяснили рост цен на отопление

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов утверждает, что рост цен на отопление происходит из-за холодной погоды.

«Казанцы привыкли к мягким зимам, — заявил он. — И забыли о том, что при -20 тепла потребляется гораздо больше, чем при 0 градусах», — отметил он.

Ранее татарстанцы пожаловались на рост платежей за отопление. Так, жительнице Альметьевска Римме Фаттаховой начислили плату за отопление в размере 5,4 тыс. рублей. В управляющей компании заметили, что из-за сильных холодов был большой расход теплоносителей на жилые дома.